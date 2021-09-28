تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة بمرور الأقصر

حددت إدارة المرور بمحافظة الأقصر، بعض الشروط والإجراءات والأوراق المختلفة للحصول على رخص القيادة للمواطنين سواء كانت خاصة أو مهنية، كما تختلف الأوراق وشروط التقديم والرسوم المُقررة للحصول على رخصة القيادة حسب نوع الرخصة من قبل المتقدم، وضمن أهم الشروط التي أعلنتها إدارة المرور بمحافظة الأقصر للحصول على رخصة القيادة، هي أن يكون عمر المتقدم 18عامًا فما فوق، مع ضرورة اجتياز اختباري الكشف الطبي والقيادة بنجاح للحصول على رخصة القيادة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

- عند الذهاب لاستخراج رخصة قيادة خاصة، يجب أن يزيد السن عن الـ 18عامًا.

- يُقدم الشخص الرقم القومي الخاص به.

- تقديم عدد 2 صورة شخصية جديدة.

- استخراج شهادة صحية من مستشفى حكومي تثبت أن الشخص لائق بدنيا وصحيًا، وشهادة فحص عيون وفحص باطنة.

- تقديم الشهادات الصحية إلى أقرب إدارة مرور تابعة لمنطقتك.

- تقديم صورة البطاقة، فضلًا عن أصل الرقم القومي الذي يُثبت محل الإقامة بنفس دائرة المرور، على ألا يقل العمر عن 18عامًا.

- تقديم ما يثبت المؤهل الشخصي الذي حصل عليه، سواء كان حاصلًا على دبلوم أو ليسانس أو حتى بكالوريوس.

- شهادة محو الأمية هي الحد الأدنى للشهادات، ليكون الشخص قادرًا على فهم إشارات المرور في الشوارع والطرق.

- تقديم ورقة اختبار إشارات بقيمة 5 جنيهات «كمبيوتر»، ويتم تسليم جميع المستندات ومعها النماذج.

شروط استخراج رخصة القيادة بإدارة مرور الأقصر

حددت إدارة المرور بمحافظة الأقصر، عدة شروط لاستخراج رخصة القيادة:

- ضرورة اجتياز الاختبارات سواء القيادة أو اختبار الإرشادات المرورية.

- يجب سداد جميع الرسوم المقررة، وهي تتنوع حسب نوع رخص القيادة.

- إجراء الكشف الطبي، مع تقديم شهادات تثبت أن الشخص لائق، وتقديم شهادة كشوفات نظر وباطنة، ويجرى الحصول عليها من خلال المستشفيات الحكومية المعتمدة.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، وكذلك المؤهل الذي حصل عليه الشخص.

- تقديم عدد 6 صور شخصية جديدة.

- يجب أن يكون المتُقدم من سكان المحافظة.

- ضمن شروط استخراج رخصة القيادة، أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فيما أعلى.