السينمائيين عن تجاهل محسن أحمد بمهرجان القاهرة: أرجوك لا تحزن

أعلن مدير التصوير محسن أحمد غضبه الشديد من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، بسبب تجاهلهم له وعدم وصول إي دعوة إليه لحضور فاعليات المهرجان، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محسن أحمد يغضب من القاهرة السينمائي

ونشر «أحمد» قائلًا: «أتى زمنا يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي ولا تصلني دعوة للحضور، أشك أنني على قيد الحياة».

أحمد كرارة وبتول عرفة يدعمون محسن أحمد

وتفاعل عدد كبير من الفنانين وصناع الأعمال الفنية مع منشور محسن أحمد، أبرزهم الفنان أحمد كرارة التي رد عليه قائلًا: «يا أستاذ قيمتك أكبر من أي مهرجان، اسمك لوحده تاريخ ومشوار نجاح محترم وإن شاء الله اللي جاي أفضل وأحلى».

بينما علقت المخرجة بتول عرفة: «يا أستاذ فنك وقيمتك أهم بكثير من أي حدث فني يحدث الآن، للأسف أخطاء لا تغفر وأكيد مش مقبولة».

المهن السينمائية ترد على غضب «أحمد»

كما قامت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، بإصدار بيانًا ردًأ على محسن أحمد، وجاء في البيان: «عمنا الدكتور محسن أحمد، إبداعات وعطاءات مهنية وفنية وإنسانية، تتلمذ على يدك الكثير، وشاركت في أعمال متميزة، كان إسهامك سببًا في تميزها وحصولها على الجوائز».

وتابع البيان: «أرجوك لا تحزن تزاملنا في مجالس إدارات النقابة وتعلمنا منك الإيثار والانتماء، ولا ننسى وأنت مسافر حصلت على أعلى الأصوات حبًا وتقديرًا وزنك ومعيارك وتقديرك لا يقاس بمهرجان وظروفه، محسن أيقونة سينمائية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير»

وقام محسن أحمد بالرد على البيان عبر «فيس بوك»، قائلًا: «هكذا تفاعل مع ما كتبت، نقيب السينمائية كل الشكر التقدير والاحترام».