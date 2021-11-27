جدول فعاليات ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي.. عرض 19 فيلمًا

ينطلق اليوم السبت، فعاليات ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، المقام في دار الأوبرا المصرية في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2021، التي تشهد عرض نحو 19 فيلمًا سينمائيًا على مدار اليوم، من مختلف البلدان العربية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم جدول فاعليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي:

عروض المسرح الكبير

الساعة 12:30 فيلم «المسابقة الرسمية» إسبانيا والأرجنتين مدته 114 دقيقة تعقبه مناقشة.

الساعة 3:30 فيلم «كيارا» إيطاليا وفرنسا مدته 121 دقيقة.

الساعة 6:30 فيلم «بنات عبد الرحمن» الأردن مدته 118 دقيقة جالا تعقبه مناقشة مع المخرج زيد أبو حمدان.

الساعة 9:30 فيلم «قودي سيارتي» اليابان مدته 179 دقيقة.

عروض المسرح الصغير

الساعة 1:00 فيلم «الإبحار في الجبال» البرازيل، فرنسا، ألمانيا مدته 98 دقيقة.

الساعة 3:00 فيلم «بلوغ» السعودية مدته 70 دقيقة جالا تعقبه مناقشة مع مخرجات العمل.

الساعة 5:30 فيلم «قطيع من الخراف» اليونان، ألبانيا، صربيا مدته 113 دقيقة تعقبه مناقشة مع مخرج العمل وأحد الأبطال.

الساعة 8:30 فيلم «كلشي ماكو» العراق، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الكويت، الإمارات مدته 117 دقيقة تعقبه مناقشة مع المخرجة ميسون الباجا جي

عروض مسرح النافورة

الساعة 6:30 فيلم «ذاكرة» كولومبيا، تايلاند، المملكة المتحدة، المكسيك، فرنسا، ألمانيا مدته 136 دقيقة.

عروض مسرح الهناجر

الساعة 1:30 فيلم «دردشة» الصين مدته 112 دقيقة.

الساعة 4:30 فيلم «حصى» الهند مدته 74 دقيقة.

الساعة 6:30 فيلم «الحفرة» إيطاليا، فرنسا، ألمانيا مدته 93 دقيقة.

الساعة 10:00 فيلم «الاختبار التجريبي» أمريكا، المملكة المتحدة مدته 91 دقيقة.

عروض سينما الزمالك 1

الساعة 17:30 فيلم «التذكار الجزء الثاني» المملكة المتحدة مدته 107 دقائق.

الساعة 10:00 فيلم «رجالنا» بلجيكا، فرنسا مدته 107 دقائق.

عروض سينما الزمالك

الساعة 26:00 فيلم «صعود» أمريكا مدته 97 دقيقة.

9:30 فيلم «المنزل المجاور» أمريكا، ألمانيا مدته 92 دقيقة.

عروض قاعة إيوارت

الساعة 6:00 فيلم «نحن» فرنسا مدته 115 دقيقة.

الساعة 8:30 فيلم «أمي الصغيرة» فرنسا مدته 72 دقيقة.

فيلم المسابقة الكبيرة

كان من المقرر عرض فيلم «المسابقة الدولية» في حفل الافتتاح الذي أقيم أمس، ولكن تم تأجيل عرضه بسبب تأخر الوقت، ليعرض اليوم الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا على المسرح الكبير، وهو فيلم روائي إسباني طويل يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته؛ بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية، من بطولة بينيلوبي كروز، وأوسكار مارتينيز، أنطونيو بانديراس، ومن إخراج جاستون دوبرات، وماريانو كوهن.