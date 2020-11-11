محسن أحمد عن تكريمه بـ"الإسكندرية السينمائي": كنت أستحقه في الثمانينات

أبدى مدير التصوير محسن أحمد، سعادة بالغة إزاء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته السادسة والثلاثين.

وقال "محسن" إنه يحمد الله على مشواره الفني، الذي شهد تعاونه مع كبار الأسماء سواء على مستوى الممثلين أو المخرجين، وخص بالذكر كلًا من عزت العلايلي، ومحمود حميدة، وخيري بشارة، ومحمد خان، وداود عبدالسيد، مؤكدًا أن تعاونه معهم منحة من الله.

وخلال ندوة تكريمه كشف مدير التصوير محسن أحمد عن واقعة تعرض لها أثناء مشاركته في إحدى دورات مهرجان الإسكندرية السينمائي خلال حقبة الثمانينات، قائلًا إنه وقف على باب المهرجان رفقة الناقد سامي السلاموني، وكان فيلمه "الصديق الوفي" يشارك في إحدى مسابقات المهرجان، وأخبره "السلاموني" أنه كان يستحق جائزة عن هذا الفيلم، إلا أن صغر سنه حال دون حصوله عليها.

واعترف "محسن" بشعوره بغضب شديد حينها لمنعه من الحصول على جائزة يستحقها بسبب صغر عمره، حيث توجه للسلاموني بسؤال "دلوقتي لو أنا خبطني تروماي مش هتزعل عليا علشان أنا صغير؟".

ويعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي ضمن فعالياته، اليوم، 3 أفلام روائية طويلة من الأفلام المشاركة في الدورة السادسة والثلاثين، والمقرر اختتام فعالياتها، غدًا الخميس.

ويبدأ عرض الأفلام الروائية الطويلة في سينما "رينسانس" الساعة 12 ظهرًا، ومنها فيلم "ماري" من كرواتيا، والذي تدور أحداثه عن "ماري" التي لم تركب طائرة مطلقًا رغم أنها تعيش بجوار المطار مع زوجها وأطفالهما المراهقين الثلاثة، فهي تحب أسرتها وتهتم بها، ولكن في بعض الأحيان تكاد تشعر وكأنها غريبة في منزلها، ومن هؤلاء الناس الذين تعيش معهم، تجد "ماري" نفسها تحدق في الطائرات بسماء المنطقة وتتوق إلى التغيير والمجهول.

والفيلم من بطولة ماريا سكاريتش، وجوران نافوجيتش، وماتويز كوسيكيفيز، وميريانا كارانوفيتش، ومن إخراج اندريا ستاكا.

ويعرض الفيلم اليوناني "نافذة على البحر"، في تمام الثانية والنصف ظهرًا، وتدور أحداثه حول اختيار "ماريا"، وهي امرأة إسبانية تبلغ من العمر خمسة وخمسين عامًا من بلبا، وتقوم برحلة إلى اليونان مع أقرب صديقاتها ضد نصيحة ابنها والأطباء، ويقودها قرار عفوي إلى جزيرة نيسيروس، وهي جنة صغيرة من السلام والهدوء تشعر على الفور وكأنها وطن، حيث تستكشف الجزيرة الجميلة وتستمتع بكنوزها المخفية، وتقابل ستيفانوس وتجد نفسها تقع في الحب رغم كل الصعاب.

والفيلم من بطولة إيما سواريز، وجايزكا اوجارتي، وكاترينا زافيربولو، وكوستاس بيترو، وانطونيوس كافتزبولوس، ومن إخراج ميجيل انجيل خيمنيز.

وفي الخامسة مساءً، يُعرض الفيلم اللبناني "بالصدفة"، ويعقبه ندوة بحضور بطلة العمل كارول سماحة والمخرج باسم خرستو، وتدور أحداثه حينما تنقلب حياة رجل أعمال ناجح رأسًا على عقب حين تُسرق حقيبته من قبل مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى واحدة من الأحياء الفقيرة، الأمر الذي يؤدي به إلى تحول حياته كليًا.

والفيلم بطولة كارول سماحة، وبديع أبوشقرا، وباميال الكيك، ومتير معاصري، وسامي حمدان، ومن إخراج باسم خرستو.