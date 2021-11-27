رفض دعوى وقف التخلص من الكلاب الضالة بسم «الإستركينين»

قضت محكمة مجلس الدولة، الدائرة الأولى قضاء إداري، برفض دعوى مقامة من أحد المحامين، طالب فيها بوقف استخدام سم «الإستركينين»، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة.

وقال كرم كامل نظير، مقيم الدعوى، وكيلا عن رئيس جمعية «أورتيم لحياة الحيوان»، إن الجمعية فوجئت بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر، عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلها بالخرطوش، في كل أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الأفعال جاءت مستندة للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.

قتل الكلاب يؤدي إلى ظهور الثعابين

وأوضح المحامي أن هذه الأفعال تضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب، التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال، ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.

سم «الإستركنين» محظور في أغلب دول العالم

واستكمل، أن الجمعية، فوجئت بقيام جهة الإدارة باستخدام سم «الإستركينين» المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، الذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان في المقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالا طائلة، ما يعد إهدارا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع، أكثر نجاعة وأقل تكلفة.

الإستركينين من أخطر 10 سموم في العالم

يُذكر أن سم الإستركينين يُعد من أخطر 10 سموم في العالم، فهو عبارة عن مسحوق أبيض بلوري عديم الرائحة، يمتاز بسميته العالية وتأثيره الصحي الشديد حتى عند التعرض لكميات بسيطه منه.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2242 لسنة 75 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة الصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية «بصفاتهم».