رفض دعوى وقف تعيين المستشارة أمل محمود مساعدا لوزير العدل 

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة من علاء مصطفى عبد المعطي وآخرين، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير العدل والمتضمن وقف تنفيذ قرار وزير العدل بتعيين المستشارة أمل محمود مساعدًا لوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 36505 لسنة 74 كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل.

المستشارة أمل لها تاريخ حافل

يذكر أن المستشارة لها تاريخها حافل فى العمل القضائي، حيث عملت بالمكتب الفنى لوزير العدل لشؤون التفتيش، كما عملت عضوا للمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وعملت أيضًا كرئيس لمحكمة استئناف قنا.

كما عملت كعضو بالمجلس القومى للمرأة، والمعنى برسم سياسات حقوق المرأة، كما مثلت المرأة المصرية بمحافل دولية عديدة، وعملت كعضو بالشبكة القانونية للنساء العربيات، وحصلت على العديد من الدورات فى مجال حقوق الإنسان، وإعداد القادة.