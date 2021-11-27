رئيس «هيئة التسليح»: «إيديكس» سيضم من الأسلحة الصغيرة حتى الدبابات

قال اللواء أسامة عزت، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، إن كل أنواع التسليح ستمثل في معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، بداية من الأسلحة الصغيرة مع الأفراد ومع القوات، ومعدات مدرعة من مختلف الطرازات، ومنصات لإطلاق النيران من داخل المركبات، ومستشعرات وأجهزة إلكترونية لإبطال مفعول بعض المتفجرات.

وأضاف رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، في المؤتمر التحضيري للمعرض أمس بمشاركة المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المعرض سيتضمن طائرات بدون طيار باستخداماتها المختلفة سواء استطلاع أو غيرها، ودبابات ومدافع وأسلحة تتنافس، بتكنولوجيا عالية جداً، وأجهزة رؤية ليلية.

ولفت إلى أنه تم تصنيع منتجات مصرية حول مهمات حماية الأفراد سواء الشرطة المدنية أو القوات المسلحة ستعرض في المعرض.

وأشار إلى أنه «تم إشغال نسبة 100% من القاعات المخصصة للمعرض، وهو أمر نفتخر به جميعاً، وذلك عبر شركات من 42 دولة تشارك في معرض سلاح، وهو شيء ليس قليلا ونحن فخورون به بمشاركة الدول الصديقة والشقيقة».

وأوضح أن الشركات المشاركة يجب أن يكون منتجها خاضعا للاشتراطات العسكرية، عبر عدد من الأبحاث والخطوات التصنيعية حتى تصل لمنتج عالي الجودة يتم استخدامه عسكرياً، ويكون منتجا خاضعا لكل التجارب والاختبارات لتجعله منتج خاضع للشروط العسكرية.

ولفت إلى أنه تم تصنيع مهمات حماية للأفراد محلياً في مصر مثل «فيست واقي للصدر» للأفراد، ولديه نتائج جيدة للغاية سواء للشرطة المدنية أو القوات المسلحة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك متابعة يومية للأحداث للإعلان عن أي تعاقدات أو مذكرات تفاهم أو أوراق عمل، ولا يشترط أن تكون تعاقدات مصر جزءا منها، نظراً لأن هذا محفل عالمي مشارك به شركات تسليح.

وشدد على أن نتائج المعرض من المنتظر أن تكون إيجابية للجميع سواء زائرين أو عارضين، وسيتم إعلانها في بيان ختامي عقب المعرض.