عاجل.. الإعلان عن أنظمة تسليح مصرية جديدة لأول مرة

أعلن الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه سيتم الإعلان عن افتتاح أول مركز لعمرة الطائرات الهليكوبتر في الشرق الأوسط على هامش المعرض بأيدي مصرية خالصة سواء شرقية أو غربية.

وأضاف رئيس «العربية للتصنيع»، خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي، منذ قليل، أنه سيتم الإعلان عن مراكز سيطرة آلية لإدارة النيران بأيدٍ وبرامج مصرية 100%، ومنظومة لرصد أي طائرة قد تقترب من المجال الجوي والبحري بأيدي مصرية 100%، ومنظومات لمجابهة الطائرات بدون طيار.

معرض إيديكس 2021 سيكون عملا كبيرا وعملاقا

وأشار إلى أن معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية « نفتخر به جميعا، عبر مشاركة عدد كبير من الشركات والدول، عبر مجهود ضخم جدا، وإعداد جيد، موجها الشكر للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة على المتابعة والمجهود والإشراف على المعرض، وكذلك اللواء أسامة عزت، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة.

ولفت «التراس» إلى أن المؤتمر سيكون واجهة مشرفة لمصر تحت رعاية ومتابعة كاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن استراتيجية مصر في التصنيع العسكري تقوم على التكامل والتعاون مع كامل الجهات التصنيعية داخل مصر، ما بين وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، عبر تعاون وتكامل بين كل الجهات، وغيرها من الجهات التصنيعية.

التراس: الصناعات العسكرية ظهير القوات المسلحة والداخلية لتوفير الأمن

وأشار لوجود تعاون وتكامل مع الجهات البحثية، والشركات العالمية المتخصصة، عبر منتجات عسكرية تعطي لمصر ظهيرا صناعيا للقوات المسلحة والجهات الأمنية بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الصناعات العسكرية هي ظهير صناعي للقوات المسلحة والداخلية لتوفير الأمن والأمان داخل ربوع الدولة.

وأوضح أن الهيئة تمتلك 3 مصانع تعمل بمجال صناعة الطائرات، عبر تدريب وقتال وهليكوبتر وطائرات بدون طيار.

ولفت إلى أن مصر تسعي بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي لامتلاك القدرة على الإنتاج والتصنيع.

وأضاف: «سيضم المعرض منتج مراكز القيادة والسيطرة الالية، وهي لأول مرة تصميم مصري بايدٍ مصرية وبرامج مصرية 100%، لتسهم في قيادة إدارة النيران على كل الاتجاهات الاستراتيجية للقوات الجوية او الدفاع الجوي».

وتابع: «ولأول مرة أيضاً منظومة لإدارة حركة الملاحة الجوية في المجال الجوي المصري.. بتصميم وتصنيع مصري 100%، وأي طائرة تقترب من المجال الجوي المصري متشافة ومرصودة، والهدف منها تغطية المجال الجوي وتأمينه ومراقبته».

التراس: ستوجد منتجات مجابهة تحدي الطائرات الموجهة بدون طيار

ولفت إلى أنه سيكون هناك منتجات مجابهة تحدي الطائرات الموجهة بدون طيار، وهي تهديد رئيسي يستخدمه أفراد في الخفاء ويقدر يعمل أي مشكلة في أي مجال.

وواصل: «وكذلك هناك لأول مرة منظومات لتأمين الحدود بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية الحدود البرية والبحرية.. الاكتشاف من مسافات بعيدة، لدفع عناصر لتامين الحدود لسرعة رد الفعل واتخاذ القرار في الوقت المناسب سواء المجال الجوي وسواحل الدولة».

وأشار إلى أن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» سيعبر عن مفهوم الجمهورية الجديدة، ومفهوم التنمية الشاملة للدولة، وامتلاكنا القدرة.