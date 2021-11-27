عاجل.. مصر تصنع أنظمة اشتباك عن بُعد محليا دون ظهور المقاتل للعدو

قال اللواء طارق سعد زغلول، رئيس الشركة العالمية العربية للبصريات، التابعة لوزارة الدفاع، إن الشركة أنتجت منتجات رؤية نهارية وليلية وحرارية، ومقدرات مسافة بالليزر، لترى العدو حتى في الأوقات المظلمة، ويتم التصنيع والتجميع للمعدات البصرية بالكامل.

وأضاف اللواء طارق سعد زغلول، رئيس الشركة، في مؤتمر صحفي، عقد منذ قليل بحضور رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ووزير الإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك عمل على تصنيع مشترك لأنظمة الاشتباك عن بعد، دون أن يظهر المقاتل للتعامل مع الهدف.

تصنيع منتجات بنسبة 100% بمجهودات العاملين بالشركة العربية العالمية للبصريات

ولفت إلى أن هناك منتجات تم تصميمها وتصنيعها بنسبة 100% بمجهودات العاملين داخل الشركة العربية العالمية للبصريات، بالإضافة لأجهزة تنشين قواذف المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات.

وأوضح أن الشركة، تعمل على التصنيع المشترك مع الشركات الأجنبية، مثل تعاون مع شركة تاليس الفرنسية، لنقل تكنولوجية نظارة رؤية ليلية وحرارية، وتصنيع الجزء الكهرو بصري للطائرات الموجهة بدون طيار.

وأشار للعمل مع شركة إسبانية في مشروع لمنظومة اشتباك وتحكم عن بعد، محملة على مدرعة أو عربات أو قطع بحرية، حيث يتم العمل على 3 مراحل، بدأت بـ25%، وستصل لـ60% في العام القادم، مع تطوير مستقبلي لتصل حتى 85%.

ولفت إلى العمل في مشروعات لمنظومات مراقبة طويلة المدى، ومنظومات الكاميرات التي تؤمن الأهداف الاستراتيجية والحيوية.