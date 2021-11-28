مهندستان ومحام.. 3 أشقاء يديرون مغسلة سيارات دليفري ببنها: من غير مياه

«غسلة عربيتك تحت بيتك».. بهذا الشعار اقتحم 3 شباب أشقاء، مهندستان ومحام، مجالا بعيدا عن تخصصاتهم، هو مغسلة سيارات دليفري تصل للعميل في المكان والوقت الذي يحددهما لغسيل سيارته، بالإضافة إلى أن طريقتهم في غسل السيارة تتم دون استخدام المياه أصلا ولاتحتاج لنقطة مياه وبتكلفة اقتصادية لم يصدقها العملاء، مما دفع العديد من أصحاب السيارات للاستعانة بالأشقاء الثلاثة.

«الوطن»، أجرت بثا مباشرا مع الثلاثة أشقاء، عمر خالد، محام، وخلود ورحمة، مهندستان، حول فكرة غسيل السيارات دليفري بمدينة بنها، ومعهم بعض الشباب الذين يقومون بالعمل في المشروع، حيث تتم عملية غسل السيارة من غير نقطة مياه وبـ 75 جنيها فقط، حيث تحدثوا عن كيفية تنفيذ الفكرة وأهميتها في ترشيد المياه وتغيير ثقافة غسيل السيارات بالشوارع.

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خلود خالد: المشروع يوفر الوقت ويمنع هدر المياه

قالت المهندسة الزراعية خلود خالد، صاحبة فكرة المشروع مع أشقائها، لـ «الوطن»، أنها شاهدت الفكرة عبر الإنترنت وكم هي منتشرة في بعض الدول الأوروبية، وبعدها فوجئت بوجودها في التجمعات السكنية الراقية بالقاهرة والجيزة، فقررت تزامنا مع تركها وظيفة كانت تعمل بها في مجال الهندسة الزراعية بسبب كورونا، في تنفيذ الفكرة ونقلها لمدينة بنها في محافظة القليوبية، ولاقت رواجا واستحسانا وأصبح لها ولأشقائها عملاء كثيرون.

أوضحت «خلود»، أن الفكرة تقوم على توفير وقت العميل والذهاب له في أي مكان تحت منزله في الكافيه، ويتم غسل السيارة وكل جزء فيها دون استخدام المياه مما يتماشى مع فكرة ترشيد استهلاك الماء كما يوفر وقت ومجهود العميل في التنقل من وإلي المغسلة المعروفة عن طريق التواصل مع فريق العمل الذي يذهب له في أي مكان.

خلود: نعمل بروح الفريق

أكدت «خلود» أنها وأشقاؤها وفريق العمل يعملون بروح الفريق فهي وأختها تقومان بترتيب مواعيد العملاء وتوزيع فريق العمل وتوجيههم والتواجد معهم في تنفيذ غسيل السيارة، فيما يتولي الأخ الأكبر عمر خالد تدريب المعاونين والقائمين على غسل السيارة من الشباب الذي ينضم للفريق، مشيرة إلى أنهم بدأوا العمل منذ شهرين، وتم تدريب عدد من الشباب للعمل معهم، وأن مواعيد العمل من الساعة 12 ظهرا وحتى 12 صباحا يوميا، حسب ظروف طلبات العميل.

خلود: نستخدم مواد لاتضر السيارة وتحميها من أضرار المياه

أشارت «خلود»، إلى أن فريق العمل يستخدم مواد كيماوية مخصصة لتنظيف كل جزء في السيارة حتى الماتور، بعيدا عن الطرق التقليدية التي ينتج عنها مشاكل بعد ذلك، خصوصا في السيارات الحديثة والتي اشتكى الكثيرون من أعطال في أجهزة الحساسات والكمبيوتر فيها بسبب المياه في المغسلة العادية، مشيرة أن غسيل السيارة بالطريقة الجافة تعطي السيارة رونقا وجمالا أحسن بكثير من الغسيل بالمياه والصابون، ويظل مدة أطول موضحة أن سعر كل السيارات بمختلف الأنواع واحد لايتعدى 75 جنيها، مما ساهم في زيادة الإقبال على فريقها للغسيل الجاف.

كابتن إبراهيم: الغسيل الجاف يحمي السيارة من البارومة

فيما قال إبراهيم حسني، كابتن في فريق الغسيل الجاف، إنه تعلم الطريقة على يد «عمر»، أحد قادة الفريق وأعجب بها حيث اتقن العمل بها ويخرج في طلبات عمل كثيرة مع الفريق، مؤكدا أنها فكرة اقتصادية ومجال عمل جديد للشباب خارج الصندوق ومربح، ويقدم فكرة مبتكرة بعيدا عن إهدار الوقت والأموال والأضرار التي قد تلحق بالسيارة بسبب المياه، خاصة البارومة وتأثر الصاج وبعض الأجهزة الإلكترونية بها، بسبب كميات المياه التي تستخدم في المغسلة العادية.