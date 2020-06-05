محافظ القليوبية لمدير برنامج الأغذية العالمي: هدفنا توفير فرص للشباب

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية منجستاب هايلي مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وتامر أحمد فريد وآلاء الزهيري المسئولين بالبرنامج، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ ومديري مديريات التربية والتعليم والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي ومسئولي الزراعة والمكتب الفني للمحافظ، لبحث كيفية التعاون والتنسيق بين المحافظة والبرنامج للتخفيف من الآثار المترتبة من تداعيات إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح مدير برنامج الأغذية العالمي أنهم يقومون بدعم إتاحة فرص العمل للشباب ودعم المرأة ودعم صغار المزارعين، بالإضافة إلى دعم منظومة التعليم ومساعدة الطلاب الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بدعم الأسر الأكثر تضررا، وكذا توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية لدعم الأسر والسيدات التي تقوم بعمل أشغال يدوية وتحتاج إلى تسويق منتجاتهم لا سيما في ظل أزمة كورونا الحالية.

وأعرب الهجان عن ترحيبه ودعمه الشديد لهذه التوجهات البناءة، وحثهم على التنسيق والتعاون بينهم وبين جميع الجهات التنفيذية بمحافظة القليوبية للتخفيف عن الفئات الأكثر تضررا من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وأن يتم ذلك على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن لبث الطمأنينة والأمل في نفوس هذه الأسر الأكثر احتياجا وللمساهمة الفعالة في عودة الحياة إلى طبيعتها لدى جميع أفراد المجتمع.