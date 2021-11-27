مدير الشركة المنظمة لـ«إيديكس 2021»: أفضل معرض دولي بعد كورونا

قال توماس جونت، المدير التنفيذي لشركة «A.W.E» المسؤولة عن تنظيم المعرض الدولي للصناعات الدولية والعسكرية «إيديكس 2021»، إن المعرض يعتبر من أفضل معارض الصناعات الدفاعية والأسلحة حول العالم، مضيفًا: «بدون تحيز، وبكل صدق.. هذا المعرض ضمن أعلى 10 معارض حول العالم».

المعرض يتمتع بالجودة والكفاءة

وأضاف المدير التنفيذي للشركة المسؤولة عن تنظيم المعرض، في مؤتمر صحفي عالمي، حول معرض «إيديكس»، منذ قليل، بحضور اللواء أسامة عزت، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا المعرض يتمتع بالجودة، والكفاءة، وسنرى معرضًا من أفضل المعارض الدولية في العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن حجم معرض مصر الدولي للصناعات الدولية والعسكرية، يزداد هذا العام، ويضم مزيدًا من المعارض والأقسام والفعاليات.

المعرض يوضح قوة مصر

وشدد على أن المعرض سيوضح قوة مصر، وقوة وزارة الدفاع المصرية، ونعدكم بمعرض قوى وعظيم.

وأشار لوجود خطة تسويقية ضخمة للمعرض، وأن الشركة المنظمة تسهل كافة الإجراءات والأمور لوزارة الدفاع المصرية حول المعرض، متوقعًا أن يشهد هذا العام عددًا كبيرًا من الشركات، وفي المستقبل سيزداد الحجم أكبر وأكبر.