عودة ميناء سفاجا البحري للعمل بشكل طبيعي بعد انتهاء التكدس

قال أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اليوم الجمعة، أن ميناء سفاجا البحري عاد للعمل بشكل طبيعي بعد انتهاء التكدس بالميناء.

وأكد القرنشاوي، أن العمل بميناء سفاجا لا توجد به رحلات طويلة المدة مثل باقي الموانئ والعين السخنة، وأن الرحلة من ميناء سفاجا إلى ميناء ضبا السعودي تستغرق من 7 إلى 8 ساعات ويمكن للعبارة أن تقوم برحلتين في اليوم الواحد.

الجمارك تنهي تكدس الشاحنات بميناء سفاجا

وأكد القرنشاوي، في بيان صحفي، أن جمارك ميناء سفاجا البحري تمكنت من إنهاء تكدس الشاحنات بالميناء وعودة العمل بشكل يومي منتظم بعد انتهاء تدريب المستخلصين والمستوردين على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» و«mts» التي تم تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من أول من أكتوبر الماضي.

تقليص زمن الإفراج الجمركي

ولفت إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي لساعات قليلة، وخفض تكلفة عملية الاستيراد، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية كما تم التنسيق مع مختلف أجهزة مجتمع الميناء وهيئة موانئ البحر الأحمر ودعم الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير مصلحة الجمارك.

وكشف القرنشاوي أن جمارك سفاجا كلفت فريق عمل من مصلحة الجمارك من عدة مناطق لتدريب الموظفين والمستخلصين والتوكيلات الملاحية وأصحاب الشأن بسفاجا على التعامل مع منظومة النافذة الجديدة من خلال ورش عمل ودورات تدريبية أون لاين، وتكليف فريق دعم فني للمساعدة في إدراج البيانات بالمنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي.

يذكر أن ميناء سفاجا البحري شهد تكدس 120‪0 شاحنة ومبرد خلال الأيام الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات والبضائع المستوردة لعدم التسجيل على المنظومة الجديدة وتدخلت الجمارك وتم إنهاء التكدس