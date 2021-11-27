مهتز نفسيا يصيب 5 من أقاربه بطعنات بسبب خلافات جيرة في الوراق

أصيب 5 أشخاص بطعنات من سلاح أبيض في الوراق، على يد أحد أقاربهم، بعدما انتابته حالة هياج، واستل سكينا، ثم هاجمهم، إثر خلافات جيرة بين الطرفين، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة، التي تباشر التحقيق في الواقعة.

خلافات جيرة

التحريات التي باشرها العميد هاني شعراوي، رئيس القطاع، أكدت أن خلافات جيرة وقعت بين المتهم وأحد المجني عليهم بسبب تسرب المياه من دورة المياه، وحدثت مشادة كلامية بينهم.

هاجم أقاربه

واكدت التحريات أن المتهم، انتابته حالة هياج، واستل سكينا، ثم هاجم المجني عليه و4 آخرين، ما تسبب في إصابتهم، وتم نقلهم لمستشفى قصر العيني ومعهد ناصر لتلقي العلاج.

مهتز نفسيا

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بالحادث، وانتقلت قوة من قسم شرطة الوراق، بقيادة المقدم هاني مندور، رئيس المباحث، وألقت القبض على المتهم، وناقشت والدته التي أكدت أن نجلها يعاني من اضطرابات نفسية وكهرباء زيادة بالمخ.