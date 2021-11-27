محافظ الجيزة يتابع ميدانيا 13 مشروعا خدميا في مركزي الصف وأطفيح

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الموقف التنفيذي لحوالي 13 مشروعا خدميا ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركزي الصف وأطفيح في إطار المبادرة الرئاسية «حياه كريمة».

متابعة المشروعات المدرجة بقرية الشوبك

بدأت جولة محافظ الجيزة بمتابعة المشروعات المدرجة بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف وهى إحدى القرى المدرجة بالمبادرة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أي معوقات تؤثر على الجدول الزمني للأعمال.

حيث تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية والزراعية الجاري إنشاؤها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية بالإضافة إلى تفقد موقع إقامة المركز الطبي المتكامل والبالغ مساحته حوالي 1800 م٢ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة الذي سوف يتميز بالميكنة في نظام التشغيل ويقدم الخدمة على مدار 24 ساعة لحوالي 120 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة.

تفقد موقع إنشاء سكن كريم

وشملت جوله محافظ الجيزة تفقد موقع إنشاء سكن كريم وأعمال إحلال وتجديد مركز شباب الشوبك الشرقي مؤكداً ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

وتابع المحافظ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة مدرسة الشوبك الشرقي التي سوف تساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.

كما حرص على تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بعزبة حسن عتمان و أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالشوبك الشرقي ومعدلات تنفيذ نقطة الإسعاف الجاري إنشاؤها بالوحدة المحلية بالأخصاص والكائنة بجانب الطريق الدائري الإقليمي التي تتميز بموقعها في تقديم خدماتها والتنقل لمواقع الحوادث في أسرع وقت، مؤكدا أن كافه المشروعات المدرجة بمبادرة حياه كريمة ستساهم بشكل كبير في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جوله المحافظ متابعه معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز ومدينة أطفيح حيث تفقد نسب تنفيذ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومي والزراعي بالبرمبل.

كما تابع «راشد» أعمال إنشاء المركز الطبي الذي سيساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لحوالي 100 ألف نسمة بالقرية والقرى المجاورة لها حيث أكد المحافظ على مدير مديرية الشئون الصحية بدعم المركز بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة بالإضافة إلى الأطباء وأطقم التمريض وذلك فور الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشطيب لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة مدرسة البرمبل الابتدائية التي وجه بمراعاة كافة المعايير اللازمة لسلامة الطلاب في إطار مجهودات رفع كفاءة المنشآت التعليمية وتفتيت الكثافات الطلابية.

واختتم محافظ الجيزة جولته بتفقد مشروعات رفع كفاءة نقطة إسعاف وأعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالبرمبل، مشيدا بتقدم مراحل العمل في العديد من المشروعات المدرجة بمبادرة حياه كريمة.

رافق المحافظ خلال الجولة السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ومديري مديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والري والزراعة وهيئة الأبنية التعليمية.