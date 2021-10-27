عشريني ينهي حياة زوجته بـ«سكين مطبخ» أثناء مشادة بينهما بالأقصر

أنهى زوج حياة زوجته في محافظة الأقصر، قبل قليل، حيث سدد لها طعنة نافذة، باستخدام «سكين مطبخ»، أثناء مشادة بينهما، بسبب خلافات زوجية، حيث سقطت الزوجة جثة هامدة، وتم على الفور إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى محل الواقعة، داخل إحدى الشقق السكنية، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة.

إخطار مدير الأمن بمقتل زوجة شابة طعناً على يد زوجها

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من قسم شرطة الأقصر يفيد بقيام أحد الأشخاص، يُدعى «ح. ع. م.»، يبلغ من العمر 28 سنة، بتسديد طعنات لزوجته «م. ي. ع.»، 20 سنة، ربة منزل، عقب حدوث مشادة كلامية بين الزوجين داخل شقة الزوجية، نتج عنها قيام الزوج بإنهاء حياة زوجته مستخدماً «سكين مطبخ»، لتسقط على الأرض غارقةً في دمائها وتلفظ أنفاسها الأخيرة.

ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته بـ«سكين مطبخ»

تم إلقاء القبض على الزوج المتهم، من قبل رجال مباحث قسم شرطة الأقصر، كما تم إيداع جثة الزوجة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، لحين صدور تصريح الدفن من قبل الطب الشرعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بسؤال الزوج، اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب حدوث خلافات بينه وبين زوجته المجني عليها، أدت إلى قيامه بقتل زوجته، باستخدام «سكين مطبخ»، عقب تطور الخلاف بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، في قسم شرطة الأقصر، وسط المدينة، وإخطار النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.