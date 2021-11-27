برلماني بالغربية: مناقشة الرئيس السيسي لمشكلة إنتاج السماد تنذر بحلها

أكد النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة، وعضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء، بشأن منظومة إنتاج الأسمدة ينذر باقتراب حل هذه المشكلة جذريا.

برلماني: الرئيس السيسي يضع دائما حلولا جذرية للمشاكل

وأكد «الديب»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يلجأ للمسكنات وحريص دائما على وضع حلول جذرية للمشاكل، وأنه أكد أكثر من مرة على اهتمامه بقضايا الفلاحين، وهو ما ظهر جليا في عدة مشروعات لعل آخرها تبطين الترع لتسهيل وصول المياه إلى نهاياتها وتقليل نسبة الفقد، إلى جانب العمل على حل أزمة نقص الأسمدة.

«الديب»: السيسي أكد أكثر من مرة على اهتمامه بقضايا الفلاحين

وأوضح الديب أن الأسمدة، من أهم المدخلات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، وبالتالي الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما يتفق مع خطط الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وإعلانه كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة المصرية.

عضو مجلس النواب: الأسمدة من أهم المدخلات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي

وأضاف «الديب»، أن الدولة تدرك جيدا أهمية حل مشاكل الفلاحين، لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وأنه على ثقة من حل كافة مشاكل الفلاحين، لأن الرئيس لا يقبل بأنصاف الحلول خلال الفترة الزمنية المحددة للنهوض بالمنظومة كاملة وفق معدل تنموي إيجابي.