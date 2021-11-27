الصحة: توفير 80 مليون جرعة من لقاحات كورونا وفي انتظار 19 مليونا أخرى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إنه مع اختلاف المتحورات خلال الفترة الأخيرة، الشاهد الوحيد لحماية الإنسان التباعد الاجتماعي والالتزام بالتطعيمات للحماية من جميع متحورات فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الدولة وفرت نحو 80 مليون جرعة لقاح، وننتظر 19 مليون جرعة أخرى حتى أول أسبوع من ديسمبر.

تطعيم نحو 30 مليون مواطن جرعة أولى و15 مليون جرعة ثانية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أنه جرى تطعيم نحو 30 مليون مواطن جرعة أولى، و15 مليون جرعة ثانية، كما أن مجلس الوزراء صدق على التلقيح بالجرعة الثالثة لتعزيز المناعة لبعض الفئات، وعلى رأسهم العاملين بالقطاع الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة، ويوجد توسع في مراكز التطعيم بمراكز التسوق والأسواق والمولات ومحطات القطارات ومترو الأنفاق.

تطعيم 1.8 مليون من منتسبي الجامعات المصرية بلقاح كورونا

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أنه جرى التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ للوصول لدوائرهم الانتخابية للوصول لأكثر الأماكن بعدًا لتوفير التطعيم اللازم، موضحًا في الوقت ذاته أن التعليم يسير بشكل ملتزم ومنضبط جدًا، وجرى تطعيم 1.8 مليون من منتسبي الجامعات المصرية بلقاح كورونا، وجاري إعداد منظومة مع التربية والتعليم لتطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح فايزر المصرح به لهذه الفئة العمرية.