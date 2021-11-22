«التعليم العالي»: منع غير المطعمين من دخول امتحانات منتصف العام

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة قررت منع الطلبة غير الحاصلين على اللقاح، من دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مشددًا على أن السبب في هذا الأمر، أن الدولة وفرت التطعيم في الجامعات، بالتعاون مع وزارة الصحة، وهو متاح حتى الآن، وجرى منع الطلاب غير الحاصلين على اللقاح من دخول الجامعات، والقرار ما زال مستمرًا.

فرصة جديدة للطلاب

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الاثنين، أنه جرى إنشاء نقاط تطعيم جديدة بجوار الأبواب الرئيسية للجامعات لتمكين الطلاب من الحصول على التطعيم قبل الدخول، والمجلس الأعلى للجامعات منح الطلاب فرصة كافية للحصول على التطعيم قبل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

نسب التطعيم في الجامعات

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على قرار وزير التعليم العالي، بضرورة الحصول على التطعيم، مشيرًا إلى أن نسب التطعيم في الجامعات تصل إلى 85% و87% وهي نسب ممتازة جدًا، وفي الأسبوع الماضي، بدأت الدولة في توفير لقاح فايزر للفئات العمرية الأقل من 18 سنة، وعددهم 60 ألف طالب في الجامعات الحكومية، كما وفرت الدولة أيضًا التطعيمات للطلبة في الجامعات الحكومية، مشددًا على أن فرق التطعيم موجودة يوميًا في الجامعات، وبداية من 1 ديسمبر لن يُسمح للمواطنين بالحصول على أي خدمة من المؤسسات الجامعية إلا بعد التطعيم.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 350397 من ضمنهم 291980 حالة جرى شفاؤها، و19933 حالة وفاة، مشددة على رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.