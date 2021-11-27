مصر تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل

في إطار حرص واهتمام وزارة الطيران المدني المصري والشركة القابضة لمصر للطيران بمجال التنمية المستدامة، شاركت «مصر للطيران» في مؤتمر قمة الاستدامة للطيران المنعقد ببروكسل لطرح جهود الشركة في الشأن وكذا وجهة نظر الشركة الوطنية في بعض الأمور التي جرى مناقشتها، تأكيدًا على دور «مصر للطيران» الفعال في خفض الانبعاثات والالتزام بتحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.

«مصر للطيران» عززت أسطولها بطائرات حديثة لتحسين التشغيل واستهلاك الوقود

وفي هذا الصدد، قال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تضع موضوع التنمية المستدامة وأداءها البيئي في خفض الانبعاثات على قائمة أولوياتها في ظل نقص الموارد الطبيعية على المستوى العالمي، مضيفا أن «مصر للطيران» عززت أسطولها بطائرات حديثة لتحسين التشغيل واستهلاك الوقود، وساهم ذلك في تقليل استهلاكنا للوقود بنسبة 20%، ما ساعد على خفض العوامل المؤثرة على التغير المناخى، كما أدارت «مصر للطيران» المخلفات بالشكل الأمثل في إعادة تدوير المواد المستخدمة وخفض استهلاك المواد البلاستيكية وأيضا الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال المباني صديقة البيئة مثل مستشفى «مصر للطيران» والبحث في مجال الاعتماد على الطاقة الشمسية، ما يؤدي إلى تقليل الوطأة الحرارية ودراسة استخدام الوقود المستدام.

وخلال المؤتمر، تم عقد مناظرة بحضور مدير اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» والمدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الأوروبي والرئيس التنفيذي لشركة «إيزي چيت»، كما تمت مناقشة مستقبل الطيران في ضوء خطة 2030 و2050 واستخدام الوقود الحيوي للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050 والاستثمار في تكنولوجيا صناعة الطيران، وشارك من «مصر للطيران» في المؤتمر الطيار كريم جميل مدير إدارة التخفيف ومعادلة الانبعاثات بقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.