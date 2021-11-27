مصر للطيران الناقل الرسمي لمنتدى «Rise Up 2021» بالأهرامات

حرصت مصر للطيران على القيام بدور الناقل الرسمي لمنتدي «Rise Up Summit 2021» المقام في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2021 بمنطقة أهرامات الجيزة تحت عنوان الابتكار المستدام، تشجيعًا منها للشباب ومشروعاتهم في مجالات العمل المختلفة.

انطلاق المنتدى بمشاركة 500 مؤسسة محلية ودولية

ويهدف المنتدى الذي تشارك فيه نحو 500 مؤسسة عاملة داخل مصر وخارجها ويحضره نحو 1000 مشارك من رواد الأعمال والمستثمرين و الخبراء وأصحاب المشروعات الناشئة من الشباب، إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية المختلفة من خلال ورش العمل المتنوعة للمساهمة في تحويل الأفكار الابتكارية الصغيرة إلى مشروعات مستقبلية مستدامة للدولة للتحقيق الازدهار والرخاء.

وحرصت مصر للطيران على القيام بتقديم خدماتها وتسهيلاتها لضيوف المنتدي القادمين من الخارج على رحلات شبكة خطوطها الدولية.