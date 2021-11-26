«مصر للطيران» الناقل الرسمي لضيوف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

انطلاقا من دعمها لأهم الأحداث الثقافية والفنية الدولية، قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعاليات دورته الـ43 منذ قليل، وتستمر حتى 5 ديسمبر 2021 بدار الأوبرا المصرية.

مصر للطيران راعيا للمهرجان

وتأتي هذه الرعاية في ضوء قيام مصر للطيران، برعاية المهرجان للعديد من السنوات، الذي يُعد أول مهرجان سينمائي عربي، وأهم ملتقى سينمائي دولي في المنطقة العربية جاذبًا للعديد من نجوم العالم.

وحرصت مصر للطيران على تقديم خدماتها وتسهيلاتها لضيوف المهرجان القادمين من الخارج على شبكة خطوطها الدولية التي تصل إلى أكثر من 60 نقطة حول العالم.