الجيش السوداني يعلن استشهاد عدد من جنوده خلال التصدي لاعتداء إثيوبي

أعلنت القوات المسلحة السودانية، استشهاد عدد من منسوبيها، خلال صد هجوم واعتداء للجيش والميليشيات الإثيوبية.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم السبت، «تعرضت قواتنا التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغري (شرقي السودان) في منطقة بركة نورين، لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية، استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا».

الاعتداء الإثيوبي جرى في الفشقة شرقي السودان

وأضافت: «تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات واحتسبت القوات المسلحة عددا من الشهداء وستظل تحمي الوطن وتدافع عن أراضيه».