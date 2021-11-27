وزير التعليم يكشف عن موقف الدراسة والذهاب للمدارس بعد ظهور «أوميكرون»

كشف الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف المدراس واستمرار الدراسة بعد ظهور متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في جنوب أفريقيا، إذ ذكر أن قرار تعطيل الدراسة أو استمرارها، ليس قرار وزير التربية والتعليم، «المتحور ده لسه سامعين عنه إمبارح، يعني المعلومات حوله ليست كافية»، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا هما المسؤولين عن الخطوات التي ستتم بعد ذلك.

نتصرف في ضوء ما يأتينا من وزارة الصحة

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزارة التربية والتعليم، ما عليها سوى تقديم الخدمة التعليمية طوال الوقت وتحت كل الظروف، ويتم التصرف في ضوء ما يأتي لنا من وزارة الصحة، «السؤال اللي بيسأله أولياء الأمور عن تعطل العملية الدراسية سابق لأوانه، ده لسه سامعين عن المتحور ده إمبارح، يعني أول إمبارح مكناش نسمع الاسم ده، ولسه الأمور مش واضحة، بس لازم نكون واثقين إن الدولة هتاخد كل الإجراءات اللي في مصلحة الولاد».

خسرنا كتير في السنوات الماضية بسبب تعطل ذهاب الطلاب للمدارس

وتابع وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني: «في نفس الوقت عاوزين نساعد بعض، أن الأولاد تكمل العام الدراسي، لأننا خسرنا كتير في السنوات الماضية، لو قعدنا في البيت أكتر من كده الولاد هتتعب جدًا جدًا في السنوات القادمة، ربنا بس يكرم وميكونش لهذا المتحور خطورة كبيرة، وفي الأول والأخر نحن ننتظر ما يأتينا من معلومات من وزارة الصحة والسكان»، مؤكدًا أن العام الدراسي حتى الآن يسير بانتظام، والشكر موصول لوزارة الصحة وكل مديريات التعليمية على أرض الواقع.