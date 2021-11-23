طارق شوقي: الإخوان وصغار الموردين وراء شائعات تسمم الطلاب بسبب التغذية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض صغار الموردين، وراء شائعات تسمم الطلاب بالوجبات المدرسية، كما أن الوجبة المدرسية سابقًا، كانت موحدة على مستوى الجمهورية، بينما حاليًا تكون الوجبات المدرسية بناءً على الاحتياجات الصحية لكل محافظة، كما أن هناك عمليات منظمة تتم في هذا الصدد، لافتًا إلى أنه لا يمكن استخدام لفظ تسمم، قبل خروج تأكيد من وزارة الصحة بذلك.

جميع الأجهزة الرقابية والأمنية تعمل من أجل معرفة هذا الأمر

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن خلال العامين الماضيين، تكرر هذا الأمر، وتم التأكد من عدم وجود حالات تسمم، مشيرًا إلى أن الدولة مهتمة بسلامة الطلاب، وأن جميع الأجهزة الرقابية والأمنية تعمل من أجل معرفة هذا الأمر، وكل ما يحدث شيء إيجابي يعقبه بعد ذلك أزمة، لافتًا إلى أن التغذية المدرسية آمنة، وكل ما قيل لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء، تصمم الوجبات التي تستهدف الأطفال، الذين لديهم مشاكل صحية.

لا يجب اتباع العناوين البراقة التي تتحدث عن التسمم

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه وزارة الصحة بعد ذلك، تنظم القيمة الغذائية للوجبات، كما أن مصنع الوجبات الغذائية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوزع 12 مليون وجبة يومية للطلبة في 27 محافظة في نفس اليوم، «محافظة أسيوط لما تعلن عن حدوث حالات تسمم، ونتأكد من أنه لم يحدث شيء يؤثر هذا الأمر على مشروع قومي للدولة، هدفه قلق الناس وإثارة البلبلة وده بيتكرر شبه يوميًا»، مطالبًا بعدم اتباع العناوين البراقة التي تتحدث عن التسمم، إلا بعد تقارير المعامل المركزية.

إيقاف توزيع الوجبات المدرسية لمدة 48 ساعة

وأشار إلى أن النيابة العامة، تحقق في ما حدث اليوم؛ وهذا يؤكد جدية الدولة في التعامل مع المشكلة، وسيجري إيقاف توزيع الوجبات حتى تبين الحقيقة نحو 48 ساعة.