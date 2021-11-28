وزير التعليم عن المطالبات بنجاح طلاب 4 ابتدائي: كل واحد يبذل أقصى ما عنده

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على طلبات أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي، الذين طالبوه بـ إصدار قرار بنجاح كل طلاب هذا الصف العام الدراسي الحالي، إذ قال ضاحكًا: «سنة رابعة دي عادية لأنها سنة نقل، لكنها مهمة في منظومة التعليم الجديد، لأن بها مستوى أعلى في دراسة العلوم والرياضيات، ولازم كلنا نبقى عارفين ما هو مطلوب من مخرجات تعليم العلوم والرياضيات لأنه بيتبني عليه مناهج خامسة وسادسة وهكذا».

الامتحانات محاولة لقياس مدى استيعاب الطلاب «مش عقاب»

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه كلما اكتسب طلاب الصف الرابع أكبر قدر ممكن من مخرجات التعلم كلما ساعدهم ذلك في السنوات القادمة، فالفكرة ليست في السقوط أو النجاح، «الفكرة نشوف ولادنا استوعبوا قد إية، الامتحان ما هو إلا محاولة لقياس مدى استيعابهم، الفكرة مش إننا نعاقب الولاد، الأهالي المفروض يساعدونا ويسألوهم ويذاكروا معاهم، ويجعلوهم يستوعبوا أكبر قدر من المنهج».

نبذل أقصى ما نستطيع لتسهيل وتقديم الخدمات التعليمية

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني: «مطالبة أولياء الأمور أننا نمتحن من البيت وننجح أو ننجح من غير ما نمتحن ده فيه تفادي شديد للتعلم اللي إحنا بنسعى اليه، قولي دول تانية تعمل كده، إحنا بنعمل قدر ما نستطيع لتسهيل وتقديم الخدمات التعليمية على قنوات مدرستنا للطلبة وأولياء الأمور وعملنا أفلام للمعلمين، ولسه ناشر جدول مدرستنا للمرحلة الإعدادية، بنشتغل على الحضور في المدارس والبدائل زي القنوات التعليمية والمنصات، عاوزين نستغل الموجود عشان الولاد تحصل أكبر قدر ممكن في السنة اللي هما فيها، ده هينفعهم بعد كده».

تلقيح 98% من المعلمين والإداريين

وأوضح أنه لا يصح التفكير في الامتحانات، فالامتحان ما هو سوى وسيلة تقييم لتقديم الأفضل وليس الهدف منها أن يُعيد الطلاب السنة، « بس كل واحد يبذل أقصى ما عنده، إحنا لسة مكملناش لسه ثلث السنة، نتمنى ميكونش فيه داعي طبي لأي نوع من الإغلاق، وبإذن الله يكتمل العام الدراسي ويكفينا ما فقد، وتم تلقيح 98% من المعلمين والإداريين وماشيين في إعطاء اللقاح لمن هم بين 15 لـ 18 هنعمل جدول للمدارس تذهب بأتوبيسات للمقر التطعيمي لضمان تطعيم أكبر عدد منهم بفايزر خلال الأيام القادمة».