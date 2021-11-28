وزير الطيران المدني يكشف كواليس وقف الطيران المباشر مع جنوب أفريقيا

علق محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، على الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها مصر نتيجة القلق العالمي بشأن المتحور الجديد «أوميكرون»، إذ قال «هنعلق خط الطيران في الفترة الحالية، ومش هنقدر يكون لينا خطوط طيران مباشرة إلى حين انتهاء الأزمة، وفي حالة قدوم المسافرين من تلك الدولة سواء عبر طيران آخر بشكل مباشر أو ترنزيت، سيكون لزامًا عليهم اتباع الإجراءات، وسيخضعون لاختبار فحص الحامض النووي السريع».

حال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها

وأضاف «عنبة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «أون»، أنه في حال إثبات إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، وعمل اختبار «pcr» في نهاية مدة الحجر، ومتابعته لمدة سبعة أيام أخرى حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس، كما أنه تم إيقاف جميع رحلات الطيران المباشرة مع دولة جنوب أفريقيا عبر خطوط مصر للطيران منذ الأمس في الوقت الحالي.

جاهزية المطار والحجر الصحي بكل الأجهزة

وحول الطيران القادم من دولة جنوب أفريقيا، رد وزير الطيران المدني: «يسري عليهم مايسري على الخطوط المصرية، حيث إن هناك منشورًا للطيران المدني المصري جرى تعميمه لكل الدول الست، بغية إخطارهم بإيقاف الطيران المباشر من وإلى هذه الدول، بالنسبة للركاب القادمين عبر خطوط جوية أخرى تسري عليهم نفس الإجراءات السابق ذكرها، والهدف من اتخاذ تلك القرارات، هو الحفاظ على صحة المواطنين مهما كلف ذلك».

وشدد وزير الطيران المدني على جاهزية المطار والحجر الصحي بكل الأجهزة المستخدمة للفحص السريع أو بقية الإجراءات الصحية للتعامل مع القادمين من هذه الدول.