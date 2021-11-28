وزير الدفاع يلتقي وفدا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث تناول اللقاء استعراض الأوضاع الحالية والتهديدات التي قد تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تعزيز سبل التواصل بين مجلسي النواب والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التي تمس الأمن القومي المصري.

بدأ اللقاء، بكلمة رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية استعرض خلالها الموقف الحالي والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وجهود القوات المسلحة فى مجابهة كل المخططات التي تهدف إلى زعزعة حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها حالياً الدولة المصرية.

أعقبها عرض فيلم تسجيل من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول جهود كلاً من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشاركتهم في المشروعات القومية الكبرى بما يسهم في تحقيق نقلة حضارية تشهدها كل مناحي الحياة بمختلف المجالات.

وألقى اللواء أركان حرب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على الجهود التي تبذلها في مختلف المجالات بكل تفانى وإخلاص لصالح مصر وشعبها العظيم.

فيما أعرب اللواء أركان حرب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ خلال كلمته عن التقدير التام لما تقوم به القوات المسلحة من مشاركة فعالة فى كافة الموضوعات والقضايا التي تعود بالنفع على أمن مصر واستقرارها.

كما ألقى النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، كلمة أشار فيها إلى تقدير الشعب المصري لما تقوم به القوات المسلحة من جهود وتضحيات بالغالي والنفيس لحماية حدود الدولة عبر كل الاتجاهات الإستراتيجية كذلك الدور الذي تقوم به لدعم مسيرة التنمية التى تشهدها مصر في مختلف المجالات.

وألقى الفريق أول محمد زكي، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كل الموضوعات والقضايا التى تطرأ على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم الدور الذى يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم ركائز الأمن القومي باعتبارهم ممثلي مختلف أطياف الشعب المصري العظيم، كما أكّد جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر واستقرارها.

وفي سياق متصل، نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح مفصل لآليات العمل بالمجمع الذى يهدف إلى إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومى تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية وبما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي.