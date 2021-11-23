وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة بالكلية الحربية

حضر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اختبارات كشف الهيئة لانتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بالكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة لنيل شرف الانضمام بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأكّد القائد العام للقوات المسلحة أن معايير الاختيار تتمّ وفقاً لمعايير علمية تعتمد على أسس منهجية مدروسة، لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين ليكونوا بمثابة خير دماء جديدة تتدفق فى شرايين القوات المسلحة، يتمّ تأهيلهم لاستكمال مهمة الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته.

وأعرب عن إعجابه وتقديره بالطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، كما أشار إلى حرص القوات المسلحة على إعدادهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة لخلق أجيال تتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات.

وناقش الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية كذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وما شهدته من نهضة في مختلف المجالات، مشيداً بحالة الوعي والمستوى الثقافي العالي لكل الطلبة المتقدمين للاختبار.

واختتم القائد العام للقوات المسلحة، كلمته بتوجيه الشكر للقائمين والمشرفين على مكتب التنسيق بالكلية الحربية وما يقومون به من إجراءات من شأنها توفير الوقت والمجهود خلال كل الاختبارات رغم الإقبال الكثيف وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكل المتقدمين، متمنياً التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات النهائية التي تؤهلهم بأن يكونوا شريان جديد ينبض داخل القوات المسلحة.