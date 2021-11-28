الزراعة تنظم برنامجا تدريبيا عن أمراض أشجار الفاكهة

قال الدكتور أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إنّ المعهد بصدد تنفيذ برنامج تدريبي بالتنسيق مع قطاع الانتاج بالوزارة، بعنوان «أهم الأمراض التي تصيب أشجار الفاكهة في مصر تحت الظروف المناخية المصرية وأحدث طرق المكافحة»، وذلك في قاعة قطاع الإنتاج في الفترة من الأحد 28/11 حتى الخميس 2/12/2021، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

موضوعات البرنامج

ويتناول البرنامج بحسب بيان، الموضوعات الآتية:

- أهم الأمراض التي تصيب محصول العنب والطرق المثلي المكافحة.

- محصول المانجو وأهم الأمراض التي تصيبه في ظل التغيرات المناخية وأحدث طرق المكافحة.

- الطرق الحديثة لمكافحة أمراض نخيل البلح تحت الظروف المصرية.

- أهم الأمراض التي تصيب محصول الموالح والطرق الآمنة للمكافحة.

- أهم الأمراض التي تصيب محصول الرمان وأحدث طرق المكافحة.

أهداف البرنامج

ويستهدف البرنامج تدريب الأخصائيين الزراعيين في قطاع الإنتاج المتواجدين في نواحي الجمهورية المختلفة، للوقوف على كيفية التشخيص السريع لأهم الأمراض النباتية المختلفة، سواءً كانت فطرية أو بكتيرية أو فيروسية أو نيماتودية، وطرق الوقاية والعلاج منها.