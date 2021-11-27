الزراعة: 15% زيادة في الصادرات من 1 يناير حتى 24 نوفمبر مقارنة بـ2020

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة، حتى أنها شارفت على زيادة قدرها 15% في الفترة من 1 يناير وحتى 24 نوفمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» من تقديم الإعلامية سارة حازم على قناة «dmc»، أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد زيادة للعام الرابع تواليا: «للعام الرابع على التوالي نشهد طفرات مستمرة في الصادرات الزراعية المصرية، ونظرة الدولة والقيادة السياسية لهذا القطاع أصبحت تتعامل معها على أنها جزء مهم من الاقتصاد الكلي للدولة، كما أنها تتعامل معها كأمن قومي للمواطن المصري».

جهود كبيرة للارتقاء بالزراعة المصرية

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية تمثل خُمس الصادرات السلعية في مصر، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهودا مباشرة وغير مباشرة للارتقاء بالقطاع الزراعي مثل التوسع في المساحات المنزرعة ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع الريف المصري الجديد ومشروعات سيناء ومشروعات جنوب الوادي.

تقرير زيادة الصادرات الزراعية

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بشأن إجمالي الصادرات الزراعية في الفترة من 1 من يناير وحتى 24 نوفمبر من العام الجاري، وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية نحو 5 ملايين و200 ألف و864 طنا، بزيادة قدرها حوالي 600 طن عن ذات المدة من العام الماضي.