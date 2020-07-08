الزراعة: معمل جديد لتشخيص ومكافحة البكتيريا بمعهد أمراض النبات

أكد الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات، أنه برعاية ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تم افتتاح المعمل الجديد لقسم بحوث الأمراض البكتيرية والخاص بفحص وتشخيص ومكافحة اهم الأمراض البكتيرية تمهيدا لاعتماد هذا المعمل من إدارة الاعتماد والجودة، والذي سيختص بعملية الفحص والتشخيص السريع لبكتريا التدهور السريع ضمن خطة تطوير معامل معهد بحوث أمراض النباتات، حيث يعد هذا النوع من البكتريا من أخطر الأمراض الحجرية والتي تصيب أكثر من 500 عائل نباتي، وغير المسجلة بمصر، حتى الآن ويتم فحصها حاليا طبقا للبروتوكول الأوروبي.

وقال خليل إن المعمل الجديد يسهم في تحقيق الأمن الغذائى المنشود وتوفير غذاء صحى آمن للمواطن المصرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى توفير منتج غذائى يتميز بالجوده العالية للسوق التصديرى وذو مواصفات أمان عالية. كما أن القسم قد قام بإيفاد أربعة باحثين لدولة إيطاليا للتدريب على أحدث التقنيات في عملية الفحص والتشخيص.

أضاف أن المعمل الجديد يحتوى على 3 أجزاء، وهي معمل لتحضير الماستر ميكس والفحص بالميكرسكوب الفلوريسينتي، ومعمل لأجهزة البلمرة والتسلسل الجيني وحجره تعقيم وتقطير الماء ومن خلال التعاقد المبرم بين مركز البحوث الزراعية وصندوق دعم العلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي.

وللارتقاء بالعمل البحثي والخدمي للقسم تم إمداد القسم بأجهزة تحليل التسلسل الجيني، والذي يستخدم في تعريف جميع الميكروبات والممرضات عموما ودراسة التنوع الجيني والخرائط الجينية للباحثين ومساعديهم وطلبة الدراسات العليا بالجامعات والمراكز البحثية المختلفة، إضافة للأعمال الخدمية التي يقدمها المعهد للشركات وكبار المزارعين، وجهاز تحليل نسبة الأكسجين بالتربة، والذي يساعد في تقييم عمليات التعقييم الهوائي للتربة، وجهاز الفصل الجينيو الذي يستخدم في دراسة التنوع الميكروبي للتربة، وعلاقته بتثبيط الكائنات الممرضة بالتربة، وجهاز تنقية الماء، للحصول على ماء غير أيوني عالي النقاوه لزوم الأعمال البحثية الخاصة بالبيولوجيا الجزيئية والبصمة الوراثية.