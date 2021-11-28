نائبة تركب دراجتها للمستشفى لوضع مولودها الثاني.. «يا ستاتك يا نيوزيلندا»

«جولي آن جينتر»، نائبة نيوزيلندية شعرت بآلام الولادة، فهي حامل في طفلها الثاني، ما هي إلا ثوان قليلة وكانت قد توصلت بحسبة بسيطة لتفسير لعدد الانقباضات التي فاجأتها، هنا كان عليها التفكير سريعًا في الذهاب لأقرب مستشفى، وبالفعل استقلت دراجتها لتضع مولودتها في صحة جيدة، إن رأيت أنَّ هذا الأمر يبدو غريبًا، فهذه المسؤولة قد فعلت الأمر نفسه مع مولودها الأول، وكأنَّها تسير على خطى ابنة بلدتها، رئيسة نيوزلندا، في الجرأة والشجاعة والتواضع والتصرف العملي، حينما أرضعت طفلها خلال جلسة للأمم المتحدة، وهذا هو ما تشتهر به ساسة البلاد.

توجه البرلمانية الى المستشفى بدراجة للولادة

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فالبرلمانية النيوزلندية عن حزب الخضر، جولي آن جينتر، وفقا لوكالة الأنباء «رويترز»، شاركت بعد ساعات من الولادة، منشورًا على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهي تعلن وضعها لمولودها الثاني.

وقالت: «أخبار سعيدة، في الساعة 3:04 صباحا استقبلنا أحدث فرد في عائلتنا»، مضيفة أنَّ الانقباضات لم تكن قوية عندما غادرت للذهاب إلى المستشفى، في الساعة الثانية صباحا، رغم أن الفاصل بين هذه الانقباضات كان ما بين دقيقتين و3 دقائق، وازدادت بحلول الوقت الذي وصلنا فيه بعد 10 دقائق الى المستشفى، ذهاب البرلمانية للمرة الثانية للولادة بدراجة.

ووفقَا لموقع قناة «روسيا اليوم»، ذكرت وسائل إعلام محلية، أنَّ «جينتر»، المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل، التي يتضمن ملفها الشخصي على موقع «الفيسبوك» نشر عبارة «أحب دراجتي»، حيث أنَّها ذهبت أيضًا بدراجة إلى المستشفى لتضع مولودها الأول عام 2018.

الولادة الأولى للبرلمانية النيوزيلندية بالدراجة

وكشفت «جينتر»، أنَّها ذهبت إلى مستشفى «أوكلاند سيتي» لولادة طفلها الأول بالدراجة، حيث نشرت صورة لها بعد وصولها للمستشفى، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» والتي تصدّرت عناوين الصحف حول العالم حينها، وفقًا لشبكة «إيه بي سي» الأمريكية.

اهتمام نيوزيلندا بالأمومة

وكانت رئيسة الوزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن أول رئيسة وزراء في نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة، وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودا خلال وجودها بالمنصب، بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة، بنظير بوتو، التي اصطحبت طفلتها البالغة من العمر 3 أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة، وكانت لا تزال ترضعها، بحسب موقع «قناة روسيا اليوم».