رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة.. «صور»

أدى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان والوفد المرافق له، اليوم الأحد، مناسك العمرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وكان في استقبال «خان»، لدى وصوله «المسجد الحرام»، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

ووصل رئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق له، في وقت سابق، إلى جدة في زيارة لـ المملكة السعودية يؤدي خلالها مناسك العمرة.

وكان في استقبال «خان»، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

«خان» يزور السعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ويزور رئيس وزراء باكستان، عمران خان، المملكة العربية السعودية، على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث من المتوقع أن يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي الأمير محمد بن سلمان وسيناقش معهما أطر التعاون الثنائي بين الرياض وإسلام آباد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي مايو الماضي، وقع خان، خلال زيارته إلى السعودية، اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، كما وقع رئيس الوزراء الباكستاني، عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

جدير بالذكر، أن العلاقات السعودية الباكستانية، تعود إلى أبريل 1940، قبل 7 سنوات من استقلال باكستان عن التاج البريطاني، وكانت الممكلة العربية السعودية، من أولى الدول التي اعترفت بسيادة باكستان وحدودها.