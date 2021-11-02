إصابة 13 في انفجار قنبلة استهدف قوات الأمن في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية إصابة 13 شخصا، إثر انفجار عبوة ناسفة، اليوم الثلاثاء، بالقرب من سيارة كانت تنقل قوات أمنية في سوق جنوب غربي باكستان، ومسؤول الشرطة، دين محمد حساني، إن الهجوم وقع في منطقة خاران بإقليم بلوشستان، وأن معظم الجرحى من المدنيين.

لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم

ولم يدل «حساني» بمزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول إنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، حتى الآن، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

كانت السلطات الباكستانية قد اتهمت جماعات مسلحة وانفصاليين في الماضي، بالوقوف وراء اعتداءات مماثلة.

باكستان تؤكد أنها قمعت التمرد

تشن جماعات «بلوش» الانفصالية، تمردا في بلوشستان منذ فترة طويلة، حيث شنت على مدى عقود هجمات استهدفت قوات الأمن بشكل رئيسي للضغط من أجل تحقيق مطالبهم من أجل الاستقلال.

تؤكد باكستان على أنها قمعت التمرد على الرغم من العنف المستمر، وتقع خاران على بعد 350 كيلومترا جنوب غربي كويتا، عاصمة بلوشستان.