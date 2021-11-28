الإسكان: ننسق مع المحليات للتعامل مع الأمطار.. ومتابعة لحظية للطقس

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع مسؤولي قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة جهود قطاع المرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في التنسيق ومساعدة المحافظات والوحدات المحلية، للتعامل مع مياه الأمطار.

تقديم المساعدات للتعامل مع الأمطار

وأكد وزير الإسكان بحسب بيان، أنّ هناك تعليمات للشركة القابضة وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، بتقديم المساعدة للمحافظات في التعامل مع مياه الأمطار، وفقا لإمكانيات شركات المياه والصرف بالمحافظات.

متابعة لحظية لبيانات الطقس

ولفت الجزار إلى ضرورة التنسيق الدائم مع الأجهزة المحلية، بشأن توافر المعدات والعمالة اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية الحادة، كما شدد الوزير على ضرورة المتابعة اللحظية للبيانات وتوقعات الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد وزير الإسكان، تقديم كامل الدعم الفني من قِبَلِ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، للمحافظات والوحدات المحلية، لإعداد دراسة تتعلق بتنفيذ حلول غير تقليدية خاصة بصرف مياه الأمطار، والاستفادة منها، وذلك أسوة بما يتم تنفيذه في عدد من المدن الجديدة، التي تتعرض للأمطار بكميات كبيرة، حيث تم وجار تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار.

وأشار الجزار إلى أنّه في وقت أزمات الطقس السيئ، نصطف جميعا بهدف واحد هو خدمة المواطن، والتخفيف عنه، ومن ثم يتم التنسيق الدائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق الهدف.