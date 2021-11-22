 وزير الإسكان يتابع مشروعات تطوير البنية الأساسية ببرج العرب الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تطوير البنية التحتية بمدينة برج العرب الجديدة، التي شملت استكمال تنفيذ منظومة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي بالمدينة، وتنفيذ عدة أعمال لتطوير الطرق الداخلية والخارجية ومداخل المدينة، مشددا على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارية والانتهاء من تنفيذها في أسرع وقت، في إطار تطوير البنية التحتية بمدن الجيل الأول لجذب مزيد من الاستثمارات إليها، وكذا تقديم أفضل الخدمات بكافة القطاعات بالمدن الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الجهود المبذولة تأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وإنشاء ظهير عمراني لاستيعاب الزيادة السكانية، واستحداث محاور تنموية لتلبية احتياجات المواطنين بكافة القطاعات، وكذا توفير الخدمات الأساسية بما يحقق التنمية المستدامة.

تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي

من جانبه أوضح المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن الأعمال الجارية حالياً ضمن منظومة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي بالمدينة، تشمل تنفيذ المرافق الرئيسية للأحياء السكنية (5 – 6 – 8 )، ومنها شبكات المياه والصرف الصحي رغم التحديات التي واجهت تلك الأعمال، مضيفاً أنه تم مؤخراً تشغيل محطة رفع الصرف الصحي رقم 1 بطاقة (60 الف م3 / يوم)، وجارِ تشغيل محطة الرفع رقم 2 بطاقة (80 الف م3 / يوم) ضمن المشروع، وستخدم هذه المحطات مناطق أراضي الإسكان الاجتماعي ومحور المستثمرين بالأحياء ( 6 – 8 - 9 – 10 )، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية للمشروع 99 % بتكلفة 135 مليون جنيه، وجارِ الاستلام الإبتدائي للأعمال.

فصل الصرف الصناعي عن الآدمي ببرج العرب

وأوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه جارِ حالياً تنفيذ أعمال التوسعة لمحطة رفع الصرف الصحي ج بطاقة (75 ألف م3 / يوم)، وتنفيذ خط طرد قطر900 / 1000 مم بطول10 كم، لربط هذه المحطة بمحطة المعالجة بنظام برك الأكسدة مباشرة، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 85% بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وبذلك تكتمل منظومة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي بالمدينة.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم أنور، إلى تشغيل محطة رفع الصرف الصحي الخاصة بحييّ (4، 5) بطاقة تصميمية (104 آلاف م3 / يوم)، وتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتوسعة لمحطتين (أ، ب)، وجارِ الاستلام الإبتدائي للمشروع بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 77 مليون جنيه.

تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة

وبالنسبة لمشروعات الطرق بالمدينة، قال رئيس الجهاز، إن المدينة تشهد حالياً طفرة حقيقية في تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، لافتاً إلى العمل بطريق المدخل الغربي للمدينة «طريق حسن علام – محور كليوباترا»، بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون جنيه، والذي يربط بين المدينة والساحل الشمالي الغربي بطول 8 كم، شاملاً الأعمال الصناعية بمتوسط نسبة تنفيذ 25 % من أعمال التوسعة والتطوير.

وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أن أعمال التوسعة والتطوير تشمل زيادة عرض الطريق إلى 7 حارات مرورية منها 3 حارات للخدمة وتنفيذ 3 كباري ونفق، وزراعة الجزيرة الوسطى بأشجار مثمرة، وتركيب أعمدة بتقنية «هاي ماست»، وذلك ضمن تطوير وتنفيذ محاور الطرق بمنطقة برج العرب وامتداد طريق محور التعمير، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لأعمال (طبقة أساس + mco + أسفلت رابطة +بردورات للجزيرة الوسطى) بالطريق.

ونوه رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى قرب الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير المدخل الشرقي للمدينة بطول 12 كم بتكلفة 100 مليون جنيه، بجانب الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الداخلية بالحي السكني الرابع بطول 10 كم بتكلفة 18 مليون جنيه، وكذا جارر تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال (طبقة أساس + mco +أسفلت رابطة + بردورات للجزيرة الوسطى) للطرق بالمنطقة الصناعية الخامسة «أ،ج»، بمتوسط نسبة تنفيذ 50 % بتكلفة 26 مليون جنيه، بجانب تنفيذ الطريق الرابط من طريق شمال الغاز وحتى طريق المدخل الشرقي للمدينة بطول 3 كم بتكلفة 12 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي بمدينة برج العرب الجديدة، شملت فيما قبل الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 115الف م3/ يوم، ومحطة رفع وخطوط طرد بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك للاستفادة من المياه المنتجة في ري المسطحات الخضراء، ولترشيد استهلاك المياه النقية التي كانت تستخدم في ري تلك المسطحات، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، بجانب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة وتوسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة لاستقبال مياه الصرف الصناعي بطاقة 46 ألف م3/ يوم، ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة عند اكتمال أعمال التوسعة إلي 100 ألف م3 / يوم بتكلفة تقدر بنحو 425 مليون جنيه.

كما شملت المنظومة الانتهاء من تنفيذ عدد من محطات الرفع، ورفع كفاءة بعض المحطات القائمة لخدمة كافة الأحياء السكنية والمناطق الصناعية لاستكمال منظومة الفصل واستيعاب المياه الناتجة عن الأمطار، ومنها محطة رفع مياه الصرف الصحي لخدمة الحي السكني السابع، ومحطة الرفع (أ/ )، بجانب رفع كفاءة وتوسعة محطتي الرفع القائمتين ( د ، هـ)، حيث تم تخصيص المحطات (أ، ج، هـ) وخطوط الطرد والانحدار الخاصة بها للصرف الصناعي فقط، والمحطات (أ/ ، ب، د)، ومحطات الأحياء السكنية الرابع والخامس والسابع وخطوط الطرد والانحدار الخاصة بها للصرف الآدمي فقط حتى تكتمل المنظومة.

دعم شبكات الصرف الصحي بالمدينة بـ425 بالوعة صرف

كما تم دعم شبكات الصرف الصحي بالمدينة بعدد 425 بالوعة صرف جديدة لمياه أمطار بأماكن متفرقة بالمدينة، بجانب البالوعات السابق تنفيذها وتركيب أغطية GRP لجميع مطابق الصرف الصحي بالمدينة، للحفاظ على الشبكة وعدم إلقاء أي مخلفات تسبب انسدادا بالخطوط، بجانب التأكيد على جاهزية المعدات الخاصة بالمنظومة وتوزيعها في نقاط تمركز داخل المدينة لسهولة وصولها إلي أماكن تجمع مياه الأمطار في أسرع وقت، بجانب دراسة تنفيذ الحلول غير التقليدية لاستيعاب مياه الأمطار بأماكن تجمع المياه السابق رصدها بالمدينة، كما انه جار الانتهاء من التقارير النهائية الخاصة بأعمال الدراسات الاستشارية لحماية المدينة من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار.