نظر الدعوى المقامة ضد مرتضى منصور بتهمة سب وقذف النادي الأهلي بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية بالتجمع الخامس، بعد قليل، الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب اتهام «الخطيب» للأخير بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الإساءة للنادي الأهلي والخطيب

وتحمل الدعوى المقامة ضد رئيس نادي الزمالك رقم 1451 لسنة 21، وجاء في نص أوراق الدعوى، أن مرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي، عبر مقطعي فيديو، نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بتاريخ 7 يناير 2019 و9 يناير من نفس العام، وتضمنت رسائله المصورة إساءات للنادي الأهلي ومجلس إدارته.

الخطيب يفوز برئاسة النادي الأهلي

من ناحية أخرى، حقق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الفوز بالأمس في انتخابات النادي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، بعد إعلان عمليات فرز الأصوات، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة النهائية بالأرقام بعد الفرز والمراجعة.

أسماء أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد

واكتسحت قائمة محمود الخطيب الأصوات، التي ستستمر حتى عام 2025 وجاءت كالآتي:

فوز محمود الخطيب برئاسة النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بعد حصد مجموع أصوات 19307، في حين حصل منافسه خالد سليمان 2822.

وحصل العامري فاروق على منصب نائب رئيس النادي الأهلي بالتزكية بعد حصد 19472 صوتًا.

وفاز بمنصب أمين الصندوق، خالد مرتجي، بعد حصوله على عدد أصوات 14210، فيما حصل منافسه خالد الدرندلي على مجموع أصوات 7782.

وجاء أعضاء مجلس الإدارة كالآتي: محمد شوقي ومحمد الغزاوي وطارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الدماطي ومحمد سراج الدين وحسام غالي، بالإضافة إلى الثنائي محمد الجارحي ومي عاطف تحت السن.