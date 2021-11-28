«الصحفيين» تنظم دورة جديدة في مهارات الصحافة الاستقصائية

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب التابعة لنقابة الصحفيين، تنظيم دورة جديدة في مهارات الصحافة الاستقصائية خلال الفترة المقبلة، وأوضحت شروط المشاركة فيها والرسوم المقررة، وفي هذا الإطار قال حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين، إنّه ليس بإمكان أي صحفي العمل في مجال الصحافة الاستقصائية، لأنها تحتاج إلى مؤهلات وإمكانيات غير عادية.

دورة تدريبية في الصحافة الاستقصائية

وتابع الرمحي في بيان عن لجنة تطوير المهنة والتدريب بـ نقابة الصحفيين، أنّ صحفي التحقيقات الاستقصائية يجب أن يكون لديه الخبرة، والموهبة، والإبداع والتميز، والمهارات الفردية، نظرا لأن التحقيقات الاستقصائية تحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير وتكاليف مادية مرهقة.

وواصل الرمحي: «إذا أردت أن تتربع على عرش المسابقات الدولية الخاصة بالصحافة الاستقصائية، وتعلم كل مهارات وفنون الصحافة الاستقصائية بأقل وقت وجهد وتكلفة، بادر بحجز مقعدك في صفوف المبدعين في دورة مهارات الصحافة الاستقصائية».

التحقيقات الاستقصائية

وأعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب، تنظيم دورة تدريبية حول مهارات وفنون الصحافة الاستقصائية، وتشمل المهارات التالية:

- مهارات الصحافة الاستقصائية وأنواعها.

- طرق الحصول على قصص وأفكار التحقيقات الاستقصائية.

- مهارات التفكير الاستقصائي ووضع الفرضيات الاستقصائية.

- مهارات استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات والأدلة في التحقيقات الاستقصائية.

- مهارات اكتشاف الأخبار والأدلة المزيفة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي أثناء تنفيذ التحقيقات الاستقصائية.

- وضع المخطط العام للتحقيق الاستقصائي والميزانية.

- مهارات تنفيذ التحقيقات الاستقصائية.

- مهارات جمع الأدلة وتوثيق المعلومات.

- نشر التحقيق والمعايير الأخلاقية للتحقيقات الاستقصائية.

- تجارب عملية لقصص وحكايات التحقيقات الاستقصائية.