تأجيل الدعوى المقامة ضد مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الأهلي لـ5 ديسمبر  

قررت المحكمة الاقتصادية بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ليوم 5 ديسمبر المقبل للاطلاع على المستندات.

وكان «الخطيب» قد رفع دعوى ضد رئيس نادي الزمالك بسبب السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصه ولمجلس إدارة النادي الأهلي.

الإساءة للأهلي والخطيب

جاء في نص أوراق الدعوى، التي تحمل رقم 1451 لسنة 21، أنَّ مرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي، عبر مقطعي فيديو، نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بتاريخ 7 يناير 2019 و9 يناير من نفس العام، وتضمنت رسائله المصورة إساءات للنادي الأهلي ومجلس إدارته.