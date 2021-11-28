حكاية 3 عرسان ماتوا في ليلة الدخلة.. الفرح انتهى بـ«صوان عزاء»

حفل الزفاف، حلم يراود كل شاب وفتاة، يخططان لهذا اليوم الاستثنائي حتى يأتي موعده لتخليد ذكريات «ليلة العمر»، التي تتوج بالفرح والاحتفالات بمشاركة الأهل والأصدقاء، لكنها تحولت في بعض الحالات إلى كابوس و«ليلة أبكت الجميع»، وذلك بسبب وفاة أحد العروسين فجأة أو كلاهما، أو بتخلص أحدهما من حياته، ليضع نهاية مأساوية لعش الزوجية قبل دخوله.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز حالات الوفاة التي أصابت العروسان في «ليلة الُدخلة» كالآتي:

انتحار عريس يوم زفافه في البدرشين

شهدت الساعات الأولى من بداية هذا الأسبوع، واقعة بشعة في منطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، عقب انتحار عريس بعد دقائق من حفل زفافه، حيث دخل مع عروسه من باب الشقة وتركها في غرفتهما ودخل المطبخ ثم أحضر سكينًا وتوجه به إلى الحمام وطعن نفسه في بطنه، وبعد مرور 30 دقيقة ذهبت العروس كي تبحث عن عريسها الذي تأخر عليها لتجده جثة هامدة غارقًا في دمائه بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط أرضًا.

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وفاة عروسين مختنقين ليلة زفافهما في القليوبية

في محافظة القليوبية، لقي عروسان مصرعهما خنقًا داخل الحمام، ليلة الزفاف، بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الذي تسرب من سخان المياه أثناء استحمامهما معًا، واكتشف الأسرة المجني عليهما الواقعة عند زيارتهما في الصباح وعلى الفور حاولوا إنقاذهما، وأسرعوا في نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر ولكن تبين وفاتهما خنقًا، وصرحت النيابة العامة بدفنهما وطلبت تحريات المباحث.

وفاة عريس البحيرة نتيجة أزمة قلبية

في محافظة البحيرة، توفي شاب يوم زفافه، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء رقصه مع أصدقائه احتفالًا به، وذلك عقب ذبح عجلًا ابتهاجًا بيوم عرسه، وتحول الفرح لسرادق عزاء فجأة وخيم الحزن على أهالي مدينة أبو حمص بعد توديع عريسها.