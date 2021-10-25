تفاصيل وفاة عريس البحيرة.. وحيد والديه وفرحه كان آخر الشهر.. صور

كان صوت الزغاريد يتعالى داخل المنزل، حيث تستعد أسرة الشاب محمد أحمد المصري، لعقد زفافه آخر الشهر الجاري، إلا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب، حين تحول استقبال الأهالي من التهنئة إلى المواساة وتقديم واجب العزاء إثر وفاة العريس أمس الأحد.

استقبال الجثمان

وبعد أن كان الاستعداد لإتمام الزفاف، يستعد أهالي مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، لاستقبال جثمان الشاب «محمد»، مشرف التشطيبات، والذي لقي مصرعه عصر الأحد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل، بمنطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية، والتي راح ضحيتها 9 أشخاص، بينهم عريس البحيرة.

الحزن يخيم على المحمودية

وخيم الحزن على أهالي مدينة المحمودية جراء تدوال نبأ وفاة الشاب العريس، لاسيما أنه وحيد والديه، كما أن زفافه كان من المقرر عقده آخر الشهر الجاري، حيث انتابت أهله حالة من الصدمة.

مصرع 9 أشخاص

ولقي 9 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 5 آخرون بجروح خطيرة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالعاصمة الإدارية عصر أمس.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالعاصمة الإدارية، مما أدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين وجرى حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الحادث

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «محمد عادل عوض سيد 30 سنة، رضا محمود دسوقي العزب 24 سنة، باسل بهاء فودة 26 سنة، ومصاب مجهول الهوية حتى الآن»، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.