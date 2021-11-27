حكاية عريس تخلص من حياته في ليلة الدخلة.. والعروس: «كنت لسه بالفستان»

«كنت لسه بالفستان، وأول ما دخلنا الشقة قالي هدخل الحمام، وقعدت على السرير في غرفة النوم 30 دقيقة وبعدها قولت فيه حاجة مش طبيعية ولما فتحت باب الحمام اكتشفت الكارثة».. تلك الكلمات كانت ملخص أقوال عروس البدرشين عن واقعة انتحار زوجها بعد دقائق من حفل زفافهما، مؤكدة أنها لم تعرف أسباب إقدام عريسها على التخلص من حياته لعدم وجود أي حوار دار بينهما منذ أن غادرا «الكوشة».

عروس البدرشين تروي تفاصيل الحادث

وأضافت عروس البدرشين أمام الفريق الأمني الذي أشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أنها لم تلاحظ شيئًا من مظاهر الحزن أو الاكتئاب على عريسها وأنه كان طبيعيًا وقت أن كانا في الزفة، وعندما وصلا إلى منزل الزوجية لم يتحدث معها سوى بكلمتين فقط بعد أن دخلا غرفة نومهما: «هدخل الحمام»، مشيرة إلى أنها جلست على السرير في خجل منتظرة خروجه لكنه تأخر بشكل كبير فاستشعرت القلق فطرقت الحمام فلم يجيب ففتحت الباب فوجدته ملقيًا على الأرض غارقًا في دمائه فأسرعت إلى إبلاغ أسرته بما حدث.

رواية العروس كانت صادقة بحسب تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، التي أكدت أن الوفاة ناتجة عن تخلص العريس من حياته وليس فيها أي شبهة جنائية وأن العريس دخل المطبخ المجاور للحمام وأمسك بالسكين قبل أن يدخل الحمام ويغلق الباب ويغرس السكين في بطنه.

العريس يعاني من أمراض نفسية

المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين انتقل إلى مكان انتحار عريس البدرشين، وبسؤال والدة العريس، قالت إن نجلها يعاني من حالة عدم اتزان نفسي منذ وقت طويل، وأن الأسرة قررت أن تزوجه على أمل أن يتغير حاله للأحسن وتتبدل حالة الاكتئاب الشديدة التي تصاحبه إلى الفرح والسعادة بالعروس.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب الثلاثيني؛ لبيان أسباب وفاته رسميًا وكلفت النيابة المباحث بموافاتها بتحريات المباحث.