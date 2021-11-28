السيطرة على كسر بماسورة غاز بمدينة الخصوص دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية، بالتنسيق مع شركة الغاز، من السيطرة على تسريب غاز نتيجة كسر بأحد الخطوط الرئيسية بمحطة الشجرة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، دون حدوث إصابات أو أي خسائر مادية أو معنوية، أو تأثير على الخدمة، وحدث الكسر خلال الأعمال بالطريق الدائري بالمنطقة.

بلاغ بكسر ماسورة غاز بالخصوص

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية، ومديرية الأمن، بلاغا بحدوث تسريب للغاز بمحطة الشجرة بمدينة الخصوص، نتيجة كسر بالخط الرئيسي خلال أعمال الطريق الدائري.

السيطرة على الموقف دون خسائر

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة بالخصوص، وجرى فرض كردون أمني، وتمت السيطرة على التسريب، وقام رجال الشركة بأعمال الإصلاح بالخط، وإعادة ضخ الغاز للمستخدمين من جديد، وذلك دون حدوث ثمة إصابات بالأرواح أو خسائر مادية أو معنوية

وقال عبد التواب رفعت رئيس مدينة الخصوص، إنه فور تلقي البلاغ انتقلت الأجهزة المعنية وقامت شركة الغاز بفصل الخدمة لحين تأمين الموقع، مشيرا إلى أن سبب الواقعة حدوث كسر في الماسورة بسبب لودر اثناء أعمال تطوير الدائري ومحور الشركات.

وعلى الفور، جرى السيطرة علي الموقف، ونجحت فرقة من شركة الغاز في إصلاح العطل، وجاري عودة الخدمة للمنازل المتضررة بعد ضخ الغاز مرة أخرى بعد الإصلاح.

وأوضح رئيس المدينة، أن الوضع تحت السيطرة ولم تشهد المنطقة أي خسائر في الموقع، أو تأثير على المواطنين أو توقف لأي من أعمال التطوير.