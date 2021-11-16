محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والمحطة الوسيطة بمنطقة الخصوص

أجرى اليوم، عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمدينة الخصوص لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع ومن المقلب الوسيط بالمدينة، بالإضافة إلى متابعة أعمال توصيل تدعيم خط كهرباء بشارع الخصوص العمومي.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع الخصوص العمومي، حيث وجه بسرعة تمهيد الطريق من آثار أعمال حفر خط الكهرباء لرفع القدرة الكهربائية لمحطة صرف صحى القاهرة، وذلك للقضاء على التكدسات المروية الناتجة من استخدام حارة مرورية واحدة بالطريق، حيث أكد رئيس المدينة، أنه سيتم البدء فورا في أعمال تمهيد الطريق والانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة، وعودة الطريق إلى حالته التي كان عليها.

محافظ القليوبية يتابع الشوارع الرئيسية بالخصوص

وتابع محافظ القليوبية، أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية حيث طالب رئيس مدينة قليوب، بتقديم دعم من المعدات لمدينة الخصوص، والاشتراك في حملة مكبرة مشتركة من المدينتين على مدار 3 أيام، للقضاء على التراكمات الموجودة بالشوارع، وفي المحطة الوسيطة، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بتحديد الاحتياجات المطلوبة بالحملة الميكانيكية لتدبيره من قبل المحافظة لتحسين الأداء بها وإصلاح المعطل من المعدات والسيارات.

متابعة أعمال تطوير طريق ترعة الإسماعيلية

وتفقد المحافظ خلال الجولة، أعمال تطوير وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية، بطول 10 كم، ليكون ثلاث حارات مرورية بدلا من حارتين، وإنشاء حواجز خرسانية على طول الطريق لحماية السيارات بدءا من كوبري المظلات ومستشفى الناس، وحتى الطريق الدائري، حيث تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال التطوير للحد من الكثافات المروية في هذه المنطقة بمحافظتي القليوبية والقاهرة، حيث استمع المحافظ إلى شرح مجمل من مهندسي الموقع، عن موقف تنفيذ المشروع والتي وصلت نسبة تنفيذه إلى 70%، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.

وأثناء جولته على طريق ترعة الإسماعيلية وجه المحافظ برفع الإشغالات المتواجدة حيث تم تحرير عدد من المحاضر للمتعدين على حرم الطريق.

وخلال عودته واستجابة لشكاوي المواطنين، تفقد محافظ القليوبية شارع فريد ندا بمدينة بنها، حيث وجه بمراجعة جميع بالوعات صرف المياه والأمطار والصرف الصحي، ووجه بتغطية أي غرفة مكشوفة تهدد أرواح المواطنين والمارة بالشارع، كما كلف رئيس المدينة بمنع أي إشغالات أمام المحلات التجارية بالشارع، ومنع الانتظار الخاطئ بالتنسيق مع المرور.