تعرف على أغذية مفيدة لـ المخ وأين تجدها.. «فطار كونتننتال»

قالت الدكتورة أمال صبري، استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية، إن خبراء التغذية حول العالم توصلوا إلى أن السكريات الأحادية هي الغذاء الوحيد الأسرع إفادة للمخ، وأهمها سكر الفواكه، موضحة أن تناول سكر الفاكهة صباحاً ضرورة، خاصة لمن لا يهتمون بوجبة الفطور.

وأضافت «صبري»، في تصريحات لـ «الوطن»، أنه من الخطر جدا أن يهمل الإنسان، طفلا كان أم شاباً، أم كهلاً، وجبة الإفطار صباحاً، وذلك لإمداد المخ بالعناصر الغذائية المطلوبة، خاصة أن وجبة العشاء تكون قد احترقت طوال 12 ساعة من تناولها في الليل، ليكون المخ في حاجة ماسة إلى السكريات صباحاً.

وأوضحت أن سكريات الفواكه، مثل: «البرتقال، الجريب فروت، الرمان، العنب، الجوافة، والتفاح»، هي الأسرع في عامل الامتصاص والوصول إلى المخ، محذرة من الخروج إلى العمل أو إلى المدارس صباحاً، بدون تناول وجبة الإفطار التي تحتوي على السكر الأحادي.

وأضافت أنه من الضروري أن تتضمن وجبة الفطور صباحا، الزبدة، والعسل أو مربى الفاكهة، شرط أن تكون المربى مصنّعة من الفواكه الخالصة، دون إضافة سكر القصب أو البنجر «السكروز»، أو «الجلكوز».

وأشارت إلى أن اعتماد الفنادق على تقديم ما يُعرَف باسم «فطار كونتننتال»، وهي وجبة عالمية تعتمد على وجود الزبدة والعسل والمربى، لكنها تفضل أن تكون الزبدة من مصدر حيواني (السمن البلدي الطبيعي)، وفي حالة عدم وجودها، ننصح بزيت الزيتون البكر الجيد.

صبري: أعراض نقص السكريات الأحادية في المخ كثيرة

وأشارت الدكتورة أمال صبري، إلى أن هذه الوصفة صباحا، تعين المخ على أداء وظائفه بدرجة مثالية، حيث يكون قد أحرق السكريات الموجودة في وجبة العشاء بحلول الصباح.

ولفتت استشارية التغذية العلاجية إلى أن أعراض نقص السكريات الأحادية في المخ، كثيرة، منها: التوتر العصبي، النسيان، القلق، والاكتئاب.