الأسواق الأفريقية تتسبب في انتعاشة كبرى لصادرات مصر من الأسمنت

شهدت صادرات الأسمنت انتعاشة كبرى بعد أعوام من التراجع بقطاع الأسمنت، نتيجة فائض المعروض وتراجع الطاقات الإنتاجية في المصانع خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وساهمت الإجراءات الحكومية المرتبطة بتقليص إنتاج مصانع الأسمنت في إنعاش القطاع، ما تزامن مع تحرك الطلب من جانب العديد من الدول المستوردة، وفي مقدمتها ليبيا التي تسعى لتنفيذ خطط إعادة الإعمار، فيما تصدرت الدول الأفريقية قائمة الدول الأكثر استيرادا للأسمنت المصري.

وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء فقد سجلت صادرات القطاع نحو 347 مليون دولار في الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 115 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو تجاوز 200%.

«نعماني»: تحريك الطلب على الأسمنت تزامن مع مشروعات التشييد والبناء لدول الجوار

من جانبه، قال سمير نعماني وكيل المجلس لـ«الوطن»، إن الأسواق المستوردة شهدت تحريكا للطلب خلال الأشهر الماضية، تزامناً مع خطط بعض الدول القريبة إقامة مشروعات تشييد وبناء ضمن خطط إعادة الإعمار لديها.

وأكد «نعماني»، أن المصانع المصرية لديها الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الطلب، حال زيادته، من جانب الدول المستوردة، سواء في قطاع الأسمنت أو الحديد أو أي منتجات أخرى بقطاع مواد البناء.

وأشار إلى أن السوق الليبية شهدت انتعاشة واضحة في عملية استيراد الأسمنت، معتبرا إياه أمرا طبيعيا في ظل العلاقات بين البلدين، والقرب الجغرافي الذي يتيح سهولة نقل البضائع إلى الأسواق.

نمو 145% في صادرات الأسمنت إلى ليبيا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي

وشهدت صادرات الأسمنت إلى ليبيا وحدها نموا بلغت نسبته 145%، لتقفز إلى 54 مليون دولار، مقارنة مع 22 مليون دولار في الأشهر التسع الأولى من العام الماضي.

وبحسب بيانات المجلس، فقد جاءت سوق ساحل العاج على رأس الأسواق الأفريقية التي حققت نمواً فيما يتعلق باستيراد الأسمنت المصري، حيث استوردت بقيمة 54.9 مليون دولار، مقارنة مع أقل من 47 ألف دولار، وبنسبة نمو بلغت 116205%، كما جاءت سوق غانا ضمن أهم الأسواق وأبرزها، بنسبة نمو 361863%، محققة 51.3 مليون دولار، مقابل 14 ألف دولار.

وكذلك حققت السودان زيادة في الاستيراد من الأسمنت المصري بنسبة 214%، لتصل إلي 26.7 مليون دولار، مقابل 8.5 مليون دولار، كما زادت صادرات الأسمنت إلي السنغال بنسبة 7967%، لتحقق 13.5 مليون دولار، مقارنة بـ 167 ألف دولار.