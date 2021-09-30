«مواد البناء» عن ارتفاع صادرات الحديد: قطاع الصلب به مزايا تنافسية

قال سمير نعمان وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن صادرات القطاع شهدت تحركات كبرى منذ أول العام الجاري نتيجة الانفراجة التي شهدتها الأسواق العالمية وحالة الطلب التي شهدت انتعاشا في العديد من الاقتصاديات التي بدأت رحلة التعافي من كورونا.

وأشار «نعمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قطاع الصلب المصري به العديد من المزايا التنافسية والفوائض الإنتاجية التي أسهمت في زيادة قيمة وحجم الصادرات خلال الفترة الماضية، متوقعا مزيد من الانتعاش في الأشهر المقبلة مع اتخاذ العديد من الاقتصادات إجراءات لفتح أسواقها.

وحققت صادرات مصر من الحديد والصلب طفرة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وكشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء عن تحقيق الصادرات أكثر من مليار دولار مقارنة بنحو 369 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي، وبنسبة نمو 197%.

إيطاليا بالمركز الأول

ووفقا للمجلس، احتلت إيطاليا المركز الأول في قائمة الدول الأكثر استيرادا للحديد والصلب المصري، بقيمة بلغت 269.2 مليون دولار، مقارنة بـ27 مليون دولار فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو 865%، بينما جاءت أسبانيا في المركز الثاني بقيمة تصدير 258.5 مليون دولار، مقارنة بـ 32.9 مليون دولار في العام الماضي، وبنمو 686%، تلتها السعودية التي على الرغم من تراجع قيمة الصادرات إلا أنها ظلت ضمن المراكز الأولى لصادرات الحديد المصري، بقيمة 100 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 21%.

أمريكا تستورد الحديد المصري بـ89.3 مليون دولار

وجاءت في المركز التالي سوق الولايات المتحدة الأمريكية التي استوردت من مصر بقيمة 89.3 مليون دولار، مقابل 11.5 مليون دولار، وبزيادة نسبتها 671% عن الفترة المقارنة، ثم كندا التي استوردت بقيمة 56.6 مليون دولار، مقارنة بـ10 ملايين دولار فقط، وبنمو 453%، ثم البرازيل صاحبة نسبة النمو الأعلى، حيث قفزت صادرات الصلب المصري إليها لتحقق قيمة بلغت 50.9 مليون دولار، مقارنة بـ 603 ألف دولار فقط في العام الماضي، وبنسبة نمو 8351%، ثم البرتغال التي استوردت بقيمة 43.2 مليون دولار، مقارنة بـ101 ألف دولار فقط، وبنمو 42912%، وبلجيكا بقيمة 28.4 مليون دولار، مقارنة بـ 917 ألف دولار، وبنمو 3008%.