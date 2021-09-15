«مصر للأسمنت قنا»: نمو صادرات مصر من الأسمنت 135% في 4 أشهر

قال طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة «مصر للأسمنت قنا»، إنَّ قطاع الأسمنت في مصر يشكل صناعة عريقة ومتأصلة، كما يعد إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، وتصل طاقة الإنتاج إلى 78 مليون طن سنويًا، من خلال 22 مصنعًا منتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

مصر تمتلك ميزة تنافسية تمكنها من الوصول إلى العديد من الأسواق المجاورة

وأوضح العضو المنتدب، أنَّ تنفيذ عدد كبير ومتنوع من المشروعات القومية يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بأداء شركات قطاع الأسمنت؛ حيث تهدف تلك المشروعات التنموية إلى مضاعفة الرقعة العمرانية وتطوير البنية التحتية وخدمة أهداف رؤية مصر 2030.

وتابع: «مصر تمتلك ميزة تنافسية تمكننا من الوصول إلى العديد من الأسواق المجاورة بفضل مواقع المصانع الموزعة جغرافيًا على 11 محافظة، كما أن توافر المواد الخام والمعرفة الصناعية تجعلنا من أهم الخبراء في المجال على المستوى العالمي».

أضاف «طلعت»، خلال ملتقى بناة مصر اليوم، أنَّ الفترة الماضية شهدت تطورات وتغييرات مهمة في السياسات الحكومية، والتي نتج عنها زيادة الطلب على الأسمنت وتنشيط المبيعات، وقد ترتب على تلك السياسات المستجدة أن نمت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 135% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل 98 مليون دولار.

تضاعف صادرات المجموعة إلى 169 ألف طن في نهاية النصف الأول من 2021

واستكمل: «بشكل خاص، فإن مصر للأسمنت – قنا قد توسعت في أسواق التصدير، حيث تضاعفت صادرات المجموعة لتصل إلى 169 ألف طن في نهاية النصف الأول من عام 2021، صعودًا من 41 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة 316%».

وأكمل: «سيتسنى لشركات المقاولات والتشييد والبناء المصرية الإستفادة من البرنامج الجديد لمساندة الصادرات المصرية، عن طريق المنافسة والتوسع في عدد كبير من الدول، هذا ويتم الوصول إلى تلك الأسواق من خلال عوامل مختلفة منها النقل الداخلي للوصول إلى الموانيء، وهو الأمر الذي أصبح أيسر كثيرًا في ظل الطفرة الحديثة في شبكة الطرق المحلية؛ مما سيسهم بشكل كبير في سرعة استعدادنا وفي تقليص التكاليف».