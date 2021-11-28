السيسي يوجه باستمرار تطوير شركات قطاع الأعمال العام

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول «متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام».

الرئيس يوجه باستمرار جهود التطوير

ووجَّه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق إلى المستقبل وتساهم بفاعلية في عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وادارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة منها وذلك في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.